7일의 작은 변화…몸속 미세플라스틱 농도 ‘뚝’ 떨어지다

건강을 위해 매일 채소를 챙겨 먹고, 가공식품도 줄이는데 놓치고 있는 것이 있다. 바로 우리가 무심코 사용하는 ‘플라스틱 용기’다. 냉장고 속 반찬통, 배달 음식 용기, 전자레인지에 데우는 일회용품에서 미세플라스틱과 화학물질이 음식으로 옮겨갈 수 있다는 연구가 이어지고 있다.

눈에 보이지 않아 더 쉽게 지나치지만, 매일 먹는 음식이 어떤 그릇에 담겼는지도 건강과 연결되는 시대다. 이제는 ‘무엇을 먹을까’뿐 아니라 ‘무엇에 담아 먹을까’도 따져봐야 할 때다. 전문가들은 미세플라스틱 노출을 줄일 방법은 있다고 입을 모은다.

일주일 만에 체내 화학물질 농도 ‘뚝’

올해 초 국제학술지 ‘네이처 메디슨’에 실린 한 무작위대조시험은 플라스틱 용기 포장 식품과 캔 식품·음료, 플라스틱 용기에 담긴 개인위생용품 사용을 피하는 것만으로도 일주일 만에 소변 속 플라스틱 관련 화학물질 농도가 크게 줄었다는 결과를 내놨다. 물론 모든 플라스틱 제품을 무조건 피해야 한다는 강박을 가질 필요는 없다. 바꿀 수 있는 만큼, 주방의 작은 변화로도 충분하다.

코팅 프라이팬 대신 무쇠·스테인리스 팬

가볍고 관리가 쉬운 코팅 프라이팬은 오랫동안 가정에서 널리 사용돼 왔다. 하지만 일부 연구에서는 테플론으로 알려진 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 코팅 제품이 사용 과정에서 미세한 입자나 화학물질을 방출할 가능성을 지적했다.

대안으로는 무쇠 팬이나 스테인리스 팬이 꼽힌다. 무쇠 팬은 사용 전 충분히 예열하고 기름을 코팅하듯 사용하는 관리법이 필요하지만, 적절히 관리하면 오랫동안 사용할 수 있다. 스테인리스 조리기구 역시 내구성이 높고 코팅 벗겨짐 걱정이 적다는 장점이 있다.

일회용 생수병 대신 텀블러 사용

일회용 플라스틱 생수병은 환경 문제뿐 아니라 미세플라스틱 노출 측면에서도 관심을 받고 있다. 최근 연구에서는 플라스틱 생수병에 담긴 물에서 다양한 종류의 플라스틱 입자가 검출됐다는 결과가 발표됐다. 다만 상수도 사정이 좋지 않은 지역에 거주하거나 그런 곳으로 여행을 갈 때는, 플라스틱 생수병에 담긴 물을 마시는 게 오히려 최선의 선택일 수 있다는 게 전문가들의 설명이다.

플라스틱 조리도구는 나무·대나무 소재로

뒤집개, 국자, 조리용 스푼, 도마 등 플라스틱 조리도구도 점검 대상이다. 최근 연구에서는 플라스틱 조리도구가 열과 마찰을 반복적으로 받을 경우 미세플라스틱이 음식으로 이동할 수 있다는 가능성이 제기됐다.

특히 뜨거운 냄비 속 음식을 젓거나 칼질 과정에서 도마 표면이 마모되는 상황은 플라스틱 입자가 발생할 수 있는 환경으로 꼽힌다. 나무나 대나무 조리도구, 스테인리스 제품 등으로 교체하면 플라스틱 노출을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

플라스틱 밀폐용기는 유리 용기로 대체

음식을 보관하는 밀폐용기도 주의가 필요하다. 플라스틱 용기에 담긴 음식은 보관 기간, 온도, 산성도 등에 따라 미세플라스틱이 발생할 가능성이 있다는 연구 결과가 발표됐다.

특히 플라스틱 용기를 전자레인지에 사용하는 것은 피하는 것이 좋다. 열이 가해지면 플라스틱 성분의 이동이 증가할 수 있기 때문이다. 남은 음식 보관이나 데우기 용도로는 유리 밀폐용기나 내열 용기를 사용하는 것이 권장된다. 또 99% 플라스틱 용기에 담겨져 오는 배달음식을 줄이는 것도 미세 플라스틱 노출을 줄이는 유의미한 일이 될 것이다.

블렌더 컵도 소재 확인 필요

스무디나 주스를 만드는 블렌더 역시 소재를 확인할 필요가 있다. 고속 회전 과정에서 음식과 용기 내부가 강하게 마찰하면서 플라스틱 재질 컵에서 미세·나노플라스틱이 발생할 가능성이 연구를 통해 제기됐다. 사용 빈도가 높은 경우 유리나 스테인리스 재질의 블렌더 컵 제품을 선택하는 것도 방법이다.

전문가들은 일상에서 플라스틱 사용을 완전히 없애기는 어렵지만, 반복적으로 사용하는 주방용품부터 소재를 바꾸는 것이 현실적인 방법이라고 조언한다. 건강한 식재료를 선택하는 것만큼, 음식을 담고 조리하는 환경을 관리하는 습관도 중요해지고 있다.