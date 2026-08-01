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‘멱살잡이·욕설 논란’ 국힘 권영진 “스스로 탈당 결코 없어”···지도부 권유 거부

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본문 요약

최근 국회 상임위원회 배분 과정에서 정점식 국민의힘 원내대표의 멱살을 잡아 논란이 됐던 권영진 국민의힘 의원이 1일 당 지도부의 탈당 권유를 사실상 거부했다.

당 지도부는 지난달 27일 최고위원회의에서 권 의원에게 자진 탈당을 권유하기로 의견을 모았으며, 이에 응하지 않으면 윤리위에서 제명을 포함한 최고 수위 징계 처분에 나서겠다고 밝혔다.

윤리위도 권 의원에 대한 징계 절차를 개시했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘멱살잡이·욕설 논란’ 국힘 권영진 “스스로 탈당 결코 없어”···지도부 권유 거부

입력 2026.08.01 15:31

수정 2026.08.01 15:40

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  • 이보라 기자

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상임위 바꿔달라며 정점식 원내대표 멱살 잡고 욕설

권 “당은 제 인생 전부···합당한 징계 수용할 생각”

당, 최고 수위 처분 예고···윤리위는 징계 절차 착수

권영진 국민의힘 의원(오른쪽)이 30일 국회 의원총회장 앞에 서 있다. 박민규 선임기자

권영진 국민의힘 의원(오른쪽)이 30일 국회 의원총회장 앞에 서 있다. 박민규 선임기자

최근 국회 상임위원회 배분 과정에서 정점식 국민의힘 원내대표의 멱살을 잡아 논란이 됐던 권영진 국민의힘 의원이 1일 당 지도부의 탈당 권유를 사실상 거부했다.

권 의원은 이날 입장문을 내고 “저에게 당은 제 정치의 둥지이고 제 인생의 전부이나 마찬가지”라며 “제 스스로 탈당하는 일은 결코 없을 것”미라고 밝혔다.

권 의원은 “저는 22대 국회 후반기 상임위 배정의 무원칙과 불공정함에 대해 여러 의원들을 대신해 항의하는 과정에서 순간적인 감정을 절제하지 못하고 부적절한 행동을 했다”며 재차 사과했다.

그는 “저는 누구든 잘못을 하면 상응하는 책임을 져야 하고 합당한 징계를 받아야 한다고 생각한다”며 “이미 저는 책임을 지고자 대구시당위원장과 행안위원회 간사직을 내려놓았다. 또한 윤리위원회에서 공정하고 합당한 징계가 결정된다면 수용할 생각”이라고 했다.

권 의원은 “저는 1999년 한나라당 시절 이회창 총재님의 정무보좌역으로 우리 당과 인연을 맺은 이래, 지난 27년 동안 단 한번도 이 당을 떠나지 않고 당을 지키며 영욕의 세월을 함께해왔다”며 “당이 처한 위기 때마다 당을 살리기 위해 앞장서 봉사하고 헌신했다”고 밝혔다.

그는 “지난 며칠 동안 저의 순간적인 실수로 인해 당의 이미지에 큰 상처를 주고 당을 잘못된 길로 이끄는 사람들에게 빌미를 주었다는 자책감에 참으로 힘든 시간을 보냈다”며 “다시 초심으로 돌아가 국민과 당, 대구와 달서병을 위한 정치에 매진하겠다”고 했다.

앞서 권 의원은 지난달 23일 행정안전위원회 야당 간사로 배정되자 정 원내대표를 찾아가 정보위원회 간사로 바꿔 달라고 항의했다. 이 과정에서 정 원내대표 멱살을 잡고 욕설을 한 것으로 전해졌다.

당 지도부는 지난달 27일 최고위원회의에서 권 의원에게 자진 탈당을 권유하기로 의견을 모았으며, 이에 응하지 않으면 윤리위에서 제명을 포함한 최고 수위 징계 처분에 나서겠다고 밝혔다. 윤리위도 권 의원에 대한 징계 절차를 개시했다.

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