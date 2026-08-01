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재선거 ‘악성 민원인 묘사’ 논란 이수지, 자필 사과문···“신중하지 못했다”

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본문 요약

자신의 유튜브 채널 영상에서 "재선거"를 외치는 악성 민원인을 풍자했다가 논란에 휩싸였던 코미디언 이수지가 1일 사과의 글을 올렸다.

이수지는 유튜브 채널 '핫이슈지'에 자필 글을 올리고 "불편함과 실망을 느끼신 모든 분들께 진심으로 고개숙여 사과드린다"고 밝혔다.

이수지는 "마음 상하셨을 분들께 빠르게 대처하고 사과드리지 못한 점 역시 변명의 여지가 없는 제 불찰이며 책임"이라며 "웃음을 만들겠다는 의도와 별개로, 결과적으로 누군가에게 상처와 불편함을 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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재선거 ‘악성 민원인 묘사’ 논란 이수지, 자필 사과문···“신중하지 못했다”

입력 2026.08.01 16:30

수정 2026.08.01 17:19

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  • 윤승민 기자

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코미디언 이수지는 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에서 극성 민원인을 마주하는 공무원을 연기하다 영상 속 ‘재선거’ 효과음 탓에 곤혹을 치렀다. 유튜브 캡처

코미디언 이수지는 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에서 극성 민원인을 마주하는 공무원을 연기하다 영상 속 ‘재선거’ 효과음 탓에 곤혹을 치렀다. 유튜브 캡처

자신의 유튜브 채널 영상에서 “재선거”를 외치는 악성 민원인을 풍자했다가 논란에 휩싸였던 코미디언 이수지가 1일 사과의 글을 올렸다.

이수지는 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에 자필 글을 올리고 “불편함과 실망을 느끼신 모든 분들께 진심으로 고개숙여 사과드린다”고 밝혔다.

이수지는 “마음 상하셨을 분들께 빠르게 대처하고 사과드리지 못한 점 역시 변명의 여지가 없는 제 불찰이며 책임”이라며 “웃음을 만들겠다는 의도와 별개로, 결과적으로 누군가에게 상처와 불편함을 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다”고 했다.

유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 캡처

유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 캡처

그는 “늦었지만 제 진심을 직접 전하고 싶어 이 글을 남긴다”며 “웃음을 드려야하는 희극인으로서 저는 더 신중했어야 했다. 제 연기와 콘텐츠가 누군가에게는 상처나 불쾌감으로 다가갈 수 있다는 점을 충분히 헤아리지 못했다”고 했다.

이수지는 “이번 일을 계기로 저 자신을 더욱 깊이 돌아보겠다”며 “많은 분들이 함께 공감할 수 있는 건강한 웃음을 전하는 희극인이 되도록 노력하겠다”고 했다.

이수지는 지난달 14일 공개한 영상 <진짜 극한직업> 공무원 편에서 악성 민원인을 상대하는 공무원을 연기했다. 영상 속 악성 민원인 중에는 “재선거”를 연달아 외쳤고, 이수지는 “여기서 이러시면 안된다”고 반응했다. 그러나 재선거 요구가 악성 민원인과 동일 선상에 놓였다는 비판이 제기됐다.

핫이슈지 제작진은 지난달 15일 사과 입장을 밝혔고, 영상을 삭제했다. 이수지가 유튜브 채널에 직접 사과문을 올린 것은 18일 만이다.

[위근우의 리플레이]‘올공 시위’라는 악성 민원인으로 완성된 이수지의 악성 민원 풍자 코미디

가끔 어떤 콘텐츠가 재현하고자 했던 세계는 그 콘텐츠에 대한 반응을 통해 완성된다. 지난 14일 코미디언 이수지의 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에 올라왔던 ‘공무원 김지영 씨의 철밥통 지키기’ 에피소드에선 임용 1년 차 신입 공무원이 접하는 극성 민원인을 묘사하는 중에 “재선거”라는 효과음을 삽입했다. 6월 초부터 서울 올림픽공원에 모여 지방선거 투표용지 ...

https://www.khan.co.kr/article/202607230600001

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