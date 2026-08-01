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한국계 신임 주한 미국대사, 남대문시장서 호떡 들고 손하트 날리고…“옛 추억이 새록새록”

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본문 요약

한국계 미국인인 미셸 스틸 신임 주한 미국대사가 1일 서울 곳곳을 누비며 시민들과 첫 만남을 가졌다.

그가 공개한 다른 사진에는 남대문시장에서 자신의 남편인 숀 스틸 변호사와 함께 손하트 포즈를 취하는 모습이 담겼다.

스틸 대사는 "오랜만에 다시 찾은 남대문시장에서 옛 추억이 새록새록 떠올랐다"며 "많은 것이 변했지만 따뜻한 정과 활기, 정겨운 풍경은 기억 속 모습 그대로였다"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한국계 신임 주한 미국대사, 남대문시장서 호떡 들고 손하트 날리고…“옛 추억이 새록새록”

입력 2026.08.01 16:48

수정 2026.08.01 16:52

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  • 이보라 기자

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전일에는 광화문 세종대왕 동상 사진도

미셸 스틸 주한 미국대사가 1일 서울 남대문시장을 찾아 야채호떡을 들고 상인과 기념촬영을 하고 있다. 미셸 스틸 엑스(X) 갈무리

미셸 스틸 주한 미국대사가 1일 서울 남대문시장을 찾아 야채호떡을 들고 상인과 기념촬영을 하고 있다. 미셸 스틸 엑스(X) 갈무리

한국계 미국인인 미셸 스틸 신임 주한 미국대사가 1일 서울 곳곳을 누비며 시민들과 첫 만남을 가졌다.

지난달 30일 부임한 스틸 대사는 이날 엑스(X)에서 남대문시장 등을 둘러보는 사진을 공개했다. 사진에는 그가 호떡을 들고 상인과 환하게 웃는 모습이 담겼다.

그가 공개한 다른 사진에는 남대문시장에서 자신의 남편인 숀 스틸 변호사와 함께 손하트 포즈를 취하는 모습이 담겼다.

스틸 대사는 “오랜만에 다시 찾은 남대문시장에서 옛 추억이 새록새록 떠올랐다”며 “많은 것이 변했지만 따뜻한 정과 활기, 정겨운 풍경은 기억 속 모습 그대로였다”고 했다. 그는 “익숙하면서도 새롭게 다가오는 서울을 다시 알아가는 시간이 참 설렌다”고 했다.

스틸 대사는 전날에는 광화문 광장에 있는 세종대왕 동상 앞에서 찍은 사진을 올렸다. 그는 “오늘 세종대왕 동상을 지나면서 한국의 뛰어난 혁신과 리더십의 유산을 다시금 떠올렸다”며 “여러분과 만들어갈 여정이 기대된다. 함께해 달라”고 적었다.

1955년 서울에서 태어난 스틸 대사는 일본을 거쳐 1975년 미국에 이민했다. 2011~2014년 성 김 전 대사에 이은 두 번째 한국계 주한 미국대사다. 스틸 대사의 부임으로 1년6개월 넘게 이어지던 주한 미대사 공백도 해소됐다.

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