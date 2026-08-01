‘한낮 40도’ 기록적 폭염 이어지는 경남···서울보다 온열질환자 수 더 많아져

경남 환자 161명, 서울 158명 앞질러 1/3 인구 수준 감안, 환자 집중도 높아

경남권을 중심으로 기록적 폭염이 이어지면서 올해 경남권 온열질환자 수가 서울의 환자 수를 넘어섰다.

1일 질병관리청 온열질환감시체계에 따르면, 지난 5월15일부터 전날까지 전국 500여곳의 응급실을 찾은 온열환자는 총 1781명이었다. 13명은 사망했다.

이 기간 환자 수가 많은 곳은 경기(372명)였으며 경북(182명), 전남광주(163명) 순이었다. 경남 환자수는 161명이었는데, 이는 서울 환자 수(158명)를 앞지른 것이다. 경남 인구가 서울의 3분의 1 수준임을 감안하면 경남 지역 환자 집중도가 높은 것이다.

경남 양산시가 1일 최고 기온 41.6도를 기록하며 연이틀 기상 관측 사상 최고기온을 경신하는 등 경남 지역에서는 기록적 폭염이 이어지고 있다. 기상청에 따르면 폭염 중대경보가 발효된 지역의 오후 3시 기준 최고 기온은 경남 김해시 40.6도, 부산 금정구 40.5도, 경남 창원시 40.4도, 울산 울주군 온산읍 39.8도 경남 창녕군 도천면 39.3도 등이다.