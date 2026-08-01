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호르무즈 해협서 유조선 잇단 피격·폭발…“기관실 손상, 항해 불능 상태”

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본문 요약

미국과 이란 간 대립이 고조되는 가운데 호르무즈 해협 입구에서 유조선 관련 사고가 잇따르고 있다.

이날 두 유조선 관련 사고가 발생한 곳은 페르시아만과 오만만이 연결되는 호르무즈 해협의 입구다.

이란은 지난 2월 미국, 이스라엘과 전쟁이 발발한 이후 주요 에너지 수송로인 호르무즈 해협에 통제를 선언하고 지시 불응을 이유로 상선들을 공격해왔다.

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호르무즈 해협서 유조선 잇단 피격·폭발…“기관실 손상, 항해 불능 상태”

입력 2026.08.01 17:24

수정 2026.08.01 17:36

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  • 이보라 기자

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미·이란 전면전 재개 우려 고조

호르무즈 해협에 선박들이 머물고 있다. 로이터연합뉴스

호르무즈 해협에 선박들이 머물고 있다. 로이터연합뉴스

미국과 이란 간 대립이 고조되는 가운데 호르무즈 해협 입구에서 유조선 관련 사고가 잇따르고 있다.

로이터 등에 따르면 영국해사무역기구(UKMTO)는 1일(현지시간) 호르무즈 해협 근처를 지나던 유조선이 미확인 발사체에 맞아 운항 불능 상태에 빠졌다고 밝혔다.

UKMTO는 이날 오만 리마에서 북동쪽으로 약 20㎞ 떨어진 해상에서 이 같은 사건이 발생했다고 전했다.

UKMTO는 유조선이 공격받아 기관실이 손상됐으며 현재 자체 항해가 불가능한 상태라고 했다. 인명 피해는 보고되지 않았다.

이후 UKMTO는 이날 오만 카사브에서 북동쪽으로 약 39㎞ 떨어진 해상에서 별도의 폭발 사고가 발생했다는 신고도 접수했다.

사고 지점 인근을 지나던 한 유조선 선장은 선박 근처에서 큰 물보라와 함께 폭발을 목격했다고 전했다. 폭발에 따른 선박의 피해는 보고되지 않았다.

이날 두 유조선 관련 사고가 발생한 곳은 페르시아만과 오만만이 연결되는 호르무즈 해협의 입구다.

이란은 지난 2월 미국, 이스라엘과 전쟁이 발발한 이후 주요 에너지 수송로인 호르무즈 해협에 통제를 선언하고 지시 불응을 이유로 상선들을 공격해왔다.

이번 선박 피격은 미국과 이스라엘이 이번 주말 이란의 에너지 인프라를 겨냥한 대규모 공습을 준비 중이라는 관측이 나와 긴장이 고조된 상황에서 발생했다.

지난 6월 미국과 이란은 종전 양해각서(MOU)를 체결했지만 호르무즈 해협 통제권 등을 둘러싼 이견으로 협상이 교착됐다. 이후 양측이 공습과 보복 공격을 주고받으면서 전면전 재개 우려가 커지고 있다.

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