유시민 “이 대통령 비평했더니 날 자폭테러범 묘사···전우애 있지만 내 할말 하는 게 중요”

“비평하고 관계 유지 안된다면 말하고 포기 한 시기에 마음 맞아도 영원히 갈 수는 없어”

범여권 논객 유시민 작가는 1일 자신이 이재명 정부 필패론 등을 주장해 여권의 친명(친이재명)계 등으로부터 비판을 받는 것에 대해 “나를 온몸에 폭탄 두르고 시장통에 뛰어드는 자폭 테러범처럼 묘사하는 분들도 있다”고 말했다.

유 작가는 이날 공개된 ‘탁현민의더뷰티플’ 유튜브 영상에서 “최근 비평 저널리즘을 보고 있으면 기분이 처참해지는 것은 사실”이라며 이같이 밝혔다.

그는 이재명 대통령에 대해 “이 대통령과 내란을 극복하면서 맺어진 전우애도 있지만, 나 자신의 감정과 생각을 표현할 필요가 있다고 생각할 때는 표현하는 것이 내 삶에 더 중요하다”고 말했다.

유 작가는 “내가 생각하는 말이 있는데 이를 말하면 관계가 유지가 안 될 거라고 생각하면 (말을 하고) 관계를 포기한다”며 “그것 때문에 기존의 관계가 스톱(정지)된다면 나는 받아들인다. 관계를 유지하다 보면 비평의 세계에서는 있는 그대로 정직하게 비평할 수 없다”고 말했다.

그는 “한 시기에 서로 마음이 맞아서 전우애적으로 맺어졌다고 해서 영원히 가야 하는 것은 아니고, 영원히 (함께) 갈 수도 없다”며 “서로 다른 판단을 했고 가는 길이 달라진다는 것을 받아들여야 한다”고 덧붙였다.