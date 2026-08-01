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유시민 “이 대통령 비평했더니 날 자폭테러범 묘사···전우애 있지만 내 할말 하는 게 중요”

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본문 요약

범여권 논객 유시민 작가는 1일 자신이 이재명 정부 필패론 등을 주장해 여권의 친명계 등으로부터 비판을 받는 것에 대해 "나를 온몸에 폭탄 두르고 시장통에 뛰어드는 자폭 테러범처럼 묘사하는 분들도 있다"고 말했다.

그는 이재명 대통령에 대해 "이 대통령과 내란을 극복하면서 맺어진 전우애도 있지만, 나 자신의 감정과 생각을 표현할 필요가 있다고 생각할 때는 표현하는 것이 내 삶에 더 중요하다"고 말했다.

유 작가는 "내가 생각하는 말이 있는데 이를 말하면 관계가 유지가 안 될 거라고 생각하면 관계를 포기한다"며 "그것 때문에 기존의 관계가 스톱된다면 나는 받아들인다. 관계를 유지하다 보면 비평의 세계에서는 있는 그대로 정직하게 비평할 수 없다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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유시민 “이 대통령 비평했더니 날 자폭테러범 묘사···전우애 있지만 내 할말 하는 게 중요”

입력 2026.08.01 18:43

수정 2026.08.01 18:51

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  • 이보라 기자

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“비평하고 관계 유지 안된다면 말하고 포기

한 시기에 마음 맞아도 영원히 갈 수는 없어”

유시민 작가. 유튜브 채널 매불쇼 갈무리

유시민 작가. 유튜브 채널 매불쇼 갈무리

범여권 논객 유시민 작가는 1일 자신이 이재명 정부 필패론 등을 주장해 여권의 친명(친이재명)계 등으로부터 비판을 받는 것에 대해 “나를 온몸에 폭탄 두르고 시장통에 뛰어드는 자폭 테러범처럼 묘사하는 분들도 있다”고 말했다.

유 작가는 이날 공개된 ‘탁현민의더뷰티플’ 유튜브 영상에서 “최근 비평 저널리즘을 보고 있으면 기분이 처참해지는 것은 사실”이라며 이같이 밝혔다.

그는 이재명 대통령에 대해 “이 대통령과 내란을 극복하면서 맺어진 전우애도 있지만, 나 자신의 감정과 생각을 표현할 필요가 있다고 생각할 때는 표현하는 것이 내 삶에 더 중요하다”고 말했다.

유 작가는 “내가 생각하는 말이 있는데 이를 말하면 관계가 유지가 안 될 거라고 생각하면 (말을 하고) 관계를 포기한다”며 “그것 때문에 기존의 관계가 스톱(정지)된다면 나는 받아들인다. 관계를 유지하다 보면 비평의 세계에서는 있는 그대로 정직하게 비평할 수 없다”고 말했다.

그는 “한 시기에 서로 마음이 맞아서 전우애적으로 맺어졌다고 해서 영원히 가야 하는 것은 아니고, 영원히 (함께) 갈 수도 없다”며 “서로 다른 판단을 했고 가는 길이 달라진다는 것을 받아들여야 한다”고 덧붙였다.

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