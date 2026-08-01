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8월 첫날부터 잠 못드는 밤···전국 대부분 지역에 ‘열대야주의보’

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1일 전국 대부분 지역에 열대야주의보가 발효됐다.

폭염은 당분간 지속될 것으로 전망된다.

기상청은 이날 오후 6시 기준으로 열대야주의보 지역을 발표했다.

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8월 첫날부터 잠 못드는 밤···전국 대부분 지역에 ‘열대야주의보’

입력 2026.08.01 19:34

수정 2026.08.01 19:40

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  • 이보라 기자

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기상청, 실내 냉방 유지 당부

기상청 제공.

기상청 제공.

1일 전국 대부분 지역에 열대야주의보가 발효됐다. 폭염은 당분간 지속될 것으로 전망된다.

기상청은 이날 오후 6시 기준으로 열대야주의보 지역을 발표했다.

서울과 경기를 비롯해 인천, 부산, 대전, 대구(군위 제외), 울산, 광주(동부), 세종(남부), 강원(영월, 횡성, 원주, 철원, 화천, 춘천, 동해평지, 동해산지, 삼척평지, 삼척산지, 속초평지, 속초산지, 고성평지, 양양평지, 양양산지, 강릉평지, 강릉산지, 정선평지, 홍천평지, 양구평지, 인제평지, 인제산지), 충남(금산, 계룡 제외), 충북, 전남(장성, 여수, 광양, 강진, 영암, 목포, 신안(흑산면제외), 흑산도.홍도, 거문도.초도, 영광(낙월면 제외), 영광낙월면, 고흥남부, 해남북부, 완도(여서도 제외), 완도여서도, 무안북부, 무안남부), 전북(고창, 김제, 완주, 순창, 익산, 정읍, 전주, 남원, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외), 군산어청도), 경북(김천남부, 영양산지, 봉화평지, 봉화산지, 경주서부 제외), 경남(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 산청북부, 합천서북부, 합천중부), 제주(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시남부) 울릉도·독도, 서해5도 등이다.

기상청은 열대야주의보 발효 시 에어컨·선풍기를 활용해 실내 온도를 시원하게 유지하고, 잠들기 전 물을 충분히 마시되 카페인·알코올은 피하라고 당부했다. 혼자 사는 어르신·만성질환자 등 취약계층에게 안부 연락을 해달라고도 했다.

폭염은 당분간 지속될 것으로 예상된다. 기상청은 2일 아침 최저기온은 21~28℃, 낮 최고기온은 33~39℃가 될 것으로 전망했다. 3일 아침 최저기온은 23~27℃, 낮 최고기온은 33~38℃로 내다봤다.

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