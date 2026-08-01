민주당 당대표 첫 경선지 충청권서 김민석 1위···정청래와 불과 0.44%P차 ‘초박빙’

김민석 45.05%, 정청래 44.61%, 송영길 10.34% 충남·충북 김민석 우위, 대전·세종 정청래 앞서 김 “쉽지 않은 지역, 기대 이상” 정 “훌륭한 성적” 최고위원 최민희 최다 득표···2일 부울경서 2차 경선

더불어민주당 차기 당 대표와 최고위원 선출을 위한 전당대회 첫 순회 경선에서 1일 김민석 후보가 득표율 45.05%로 1위를 차지했다. 2위 정청래 후보는 44.61%, 송영길 후보는 10.34%를 받았다. 첫 순회 경선지인 충청권 결과가 김 후보와 정 후보 간 박빙 양상으로 나타나면서 향후 다른 지역 경선 결과가 주목된다.

소병훈 민주당 중앙당선거관리위원장은 이날 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 순회경선 첫 지역인 충청권(충남, 충북, 대전, 세종) 권리당원 투표 결과를 발표했다. 이날 투표 결과는 선호투표제에서 1순위 득표율이다. 이번 전당대회에서 처음 도입된 선호투표제는 당대표 선거에서 선호하는 순대로 1,2,3순위를 표기하도록 했다. 권리당원 투표는 지난 28~31일 진행됐다.

네 지역 합산 결과 김 후보는 총 3만632표를 받아 득표율 45.05%로 1위로 집계됐다. 정 후보는 3만 329표를 받아 44.61%, 송영길 후보는 7027표를 받아 10.34%의 득표율을 기록했다.

세부 지역별로는 충남과 충북에서 김 후보가 정 후보를 앞섰고, 대전과 세종에서는 정 후보가 김 후보를 앞섰다. 권리당원 투표자 수는 충남이 2만7345명, 충북이 1만8920명, 대전 1만6974명, 세종 4749명 순이다.

충남에서 김 후보는 1만2484표(45.65%), 정 후보는 1만1835표(43.28%)를 받았다. 충북에서 김 후보는 8967표(47.39%), 정 후보가 7919표(41.86%)를 받았다. 대전과 세종에서는 정 후보가 김 후보를 모두 앞섰다. 대전에서 정 후보는 8187표(48.23%), 김 후보는 7249표(42.71%)를 받았다. 세종에서 정 후보는 2388표(50.28%), 김 후보가 1932표(40.68%)를 얻었다.

김 후보는 순회경선 결과 발표 뒤 취재진과 만나 “1위는 1위”라며 “첫 번째 충청 지역에서 1위를 하게 해주신 충청 지역 당원 여러분께 진심으로 감사하다”며 “처음부터 쉽지 않은 지역이어서 많은 어려움을 감수했는데 기대 이상으로 도와주셨다”고 말했다. 그는 “오늘과 내일 일정하게 선방한다면 그 뒤로는 비교적 우위를 점할 수 있을 거라고 기대한다”고 말했다.

정 후보는 “2대1, 3대1로 공격당해온 것을 생각하면 훌륭한 성적”이라며 “당원들이 날 보호하고 지켜줄 것”이라고 말했다. 송 후보는 “15% 득표 목표로 뛰었는데 10% 전후이니 선방했다 생각한다”며 “부산·울산·경남에서 더 높게 나올 것으로 기대한다”고 말했다.

이날 대전에서는 충청권 최고위원 후보별 득표율도 발표됐다. 최민희 후보가 네 지역에서 총 3만384표(22.35%)를 받았다. 박선원 후보는 2만2721표(16.71%), 한민수 후보는 1만9222표(14.13%), 서미화 후보 1만8517표(13.62%), 김용 후보 1만7045표(12.53%), 이성윤 후보 1만4838표(10.91%), 임미애 후보 8226표(6.05%), 김영호 후보 5023표(3.69%) 순이었다.

당대표와 최고위원 선출에는 권리당원 투표 결과 70%, 국민 여론조사 30%가 반영된다. 당대표 선거의 경우 지지 후보를 1위부터 3위까지 모두 적고, 1순위에서 과반을 득표한 후보가 나오면 해당 후보가 당 대표가 된다. 만약 과반을 득표한 이가 없으면 1순위 득표율 기준 3위 후보에게 투표한 당원들의 2순위 후보로 표를 배분한다. 최고위원은 선호투표가 아닌 한 명이 두 명의 후보에게 투표하는 1인2표제로 진행된다.

민주당은 오는 2일 부산과 울산, 경남 지역에서 2차 순회 경선을 진행한다.