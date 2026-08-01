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초거대 고철 덩어리, 시속 8700km 속도로 달에 ‘쾅’···폭발 땐 27m 분화구 생긴다

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본문 요약

우주에서 방치돼 표류 중인 스페이스X 로켓의 잔해가 달 표면에 충돌할 예정이라고 AP통신이 전문가들을 인용해 지난달 31일 보도했다.

1단 로켓은 발사 직후 지구로 돌아왔고, 2단 로켓은 달 착륙선들을 궤도에 진입시키는 임무를 완수한 후 우주 공간에 버려졌다.

전문가들은 우주를 떠돌다 달 충돌 궤도에 진입한 로켓 상단부 잔해가 미 동부시간 기준 오는 8월 5일 새벽 달 앞면에 충돌할 것으로 예상했다.

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초거대 고철 덩어리, 시속 8700km 속도로 달에 ‘쾅’···폭발 땐 27m 분화구 생긴다

입력 2026.08.01 21:03

수정 2026.08.01 21:20

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  • 이보라 기자

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4500kg 상당 스페이스X 팰컨9 잔해 달 충돌 예정

TNT 3t 규모 폭발력···지구서 파편 관찰 가능할 듯

한국 달 궤도선 다누리, 전후 현장 사진 수집 예정

지난 5월1일(현지시간) 미국 플로리다주 케이프커내버럴 우주군 기지에서 스페이스X의 팰컨9 로켓이 스타링크용 위성 29기를 싣고 지구 궤도를 향해 상승하고 있다. UPI연합뉴스

지난 5월1일(현지시간) 미국 플로리다주 케이프커내버럴 우주군 기지에서 스페이스X의 팰컨9 로켓이 스타링크용 위성 29기를 싣고 지구 궤도를 향해 상승하고 있다. UPI연합뉴스

우주에서 방치돼 표류 중인 스페이스X 로켓의 잔해가 달 표면에 충돌할 예정이라고 AP통신이 전문가들을 인용해 지난달 31일(현지시간) 보도했다.

스페이스X 로켓 ‘팰컨9’은 지난해 1월15일 달 착륙선 2척을 싣고 발사됐다. 1단 로켓(하단부)은 발사 직후 지구로 돌아왔고, 2단 로켓(상단부)은 달 착륙선들을 궤도에 진입시키는 임무를 완수한 후 우주 공간에 버려졌다.

전문가들은 우주를 떠돌다 달 충돌 궤도에 진입한 로켓 상단부 잔해가 미 동부시간 기준 오는 8월 5일 새벽(한국시간 5일 오후) 달 앞면에 충돌할 것으로 예상했다.

펠컨의 잔해는 길이 약 12ｍ, 무게 약 4500㎏에 달하는 것으로 전해졌다. 우주 추적 전문가 빌 그레이에 따르면 팰컨9의 잔해는 시속 8700㎞ 속도로 달 서쪽 가장자리에 있는 아인슈타인 분화구 주변에 충돌할 것으로 보인다.

이 충돌로 TNT 3t 규모 폭발력이 발생하며 지름 27ｍ에 깊이 5ｍ의 새로운 충돌구(크레이터)를 만들고 먼지와 파편 구름을 쏘아 올릴 것으로 전망된다.

충돌 시 발생하는 섬광은 지속 시간이 1초 미만이어서 지구에서 직접 보기에는 너무 어두울 가능성이 있다. 다만 솟구친 파편들이 띠처럼 줄을 이어 우주 공간으로 수 킬로미터 뻗어나갈 수 있어 지구에서도 망원경을 통해 수십 분 동안 관측이 가능할 것으로 보인다.

미국 항공우주국(NASA)의 달 궤도 탐사선과 한국의 달 궤도선 다누리가 충돌 전후 현장 사진을 수집할 예정이다.

버려진 로켓이 달에 실수로 충돌하는 것은 이번이 두 번째다. 2022년 중국 로켓 파편이 달 뒷면에 충돌해 충돌구 두 개를 만든 바 있다.

전문가들은 달이 우주 탐사 요충지로 부상하면서 더 많은 로봇과 우주비행사가 달에 도착하기 전 잔해 감시 및 교통 통제 체계를 개선할 필요가 있다고 조언했다.

페르난도 연구원은 “이번 충돌에 관심을 갖는 이유 중 하나는 잔해 충돌이 향후 우주 비행사들에게 얼마나 큰 위험이 될지 파악할 수 있기 때문”이라고 말했다.

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