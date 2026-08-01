초거대 고철 덩어리, 시속 8700km 속도로 달에 ‘쾅’···폭발 땐 27m 분화구 생긴다

4500kg 상당 스페이스X 팰컨9 잔해 달 충돌 예정 TNT 3t 규모 폭발력···지구서 파편 관찰 가능할 듯 한국 달 궤도선 다누리, 전후 현장 사진 수집 예정

우주에서 방치돼 표류 중인 스페이스X 로켓의 잔해가 달 표면에 충돌할 예정이라고 AP통신이 전문가들을 인용해 지난달 31일(현지시간) 보도했다.

스페이스X 로켓 ‘팰컨9’은 지난해 1월15일 달 착륙선 2척을 싣고 발사됐다. 1단 로켓(하단부)은 발사 직후 지구로 돌아왔고, 2단 로켓(상단부)은 달 착륙선들을 궤도에 진입시키는 임무를 완수한 후 우주 공간에 버려졌다.

전문가들은 우주를 떠돌다 달 충돌 궤도에 진입한 로켓 상단부 잔해가 미 동부시간 기준 오는 8월 5일 새벽(한국시간 5일 오후) 달 앞면에 충돌할 것으로 예상했다.

펠컨의 잔해는 길이 약 12ｍ, 무게 약 4500㎏에 달하는 것으로 전해졌다. 우주 추적 전문가 빌 그레이에 따르면 팰컨9의 잔해는 시속 8700㎞ 속도로 달 서쪽 가장자리에 있는 아인슈타인 분화구 주변에 충돌할 것으로 보인다.

이 충돌로 TNT 3t 규모 폭발력이 발생하며 지름 27ｍ에 깊이 5ｍ의 새로운 충돌구(크레이터)를 만들고 먼지와 파편 구름을 쏘아 올릴 것으로 전망된다.

충돌 시 발생하는 섬광은 지속 시간이 1초 미만이어서 지구에서 직접 보기에는 너무 어두울 가능성이 있다. 다만 솟구친 파편들이 띠처럼 줄을 이어 우주 공간으로 수 킬로미터 뻗어나갈 수 있어 지구에서도 망원경을 통해 수십 분 동안 관측이 가능할 것으로 보인다.

미국 항공우주국(NASA)의 달 궤도 탐사선과 한국의 달 궤도선 다누리가 충돌 전후 현장 사진을 수집할 예정이다.

버려진 로켓이 달에 실수로 충돌하는 것은 이번이 두 번째다. 2022년 중국 로켓 파편이 달 뒷면에 충돌해 충돌구 두 개를 만든 바 있다.

전문가들은 달이 우주 탐사 요충지로 부상하면서 더 많은 로봇과 우주비행사가 달에 도착하기 전 잔해 감시 및 교통 통제 체계를 개선할 필요가 있다고 조언했다.

페르난도 연구원은 “이번 충돌에 관심을 갖는 이유 중 하나는 잔해 충돌이 향후 우주 비행사들에게 얼마나 큰 위험이 될지 파악할 수 있기 때문”이라고 말했다.