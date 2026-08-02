휴가철, 호텔 빈대가 걱정된다면? 여행가방의 안전지대는

여행지 호텔에 도착하면 가장 먼저 하는 행동은 무엇일까. 많은 사람이 캐리어를 침대나 바닥 위에 올려놓고 짐을 푼다. 하지만 피부과 전문의와 해충 전문가들은 이 습관을 바꿀 필요가 있다고 말한다.

미국 생활정보 매체 리더스 다이제스트는 빈대(베드버그)가 걱정된다면 가장 먼저 여행가방을 둘 곳은 침대도, 카펫도 아닌 ‘욕실’이라고 전했다. 미국피부과학회(AAD)와 미국 환경보호청(EPA)도 비슷한 예방 수칙을 권고하고 있다.

욕실은 빈대가 가장 싫어하는 공간 중 하나다. 빈대는 사람의 피를 먹기 위해 침대 매트리스의 이음새, 침대 헤드보드, 소파와 의자 등 천으로 덮인 가구의 틈에 숨어 지내는 경우가 많다. 반면 타일 바닥과 욕조처럼 매끈한 표면에는 몸을 숨길 틈이 적어 상대적으로 발견될 가능성이 낮다.

그래서 전문가들은 객실에 들어오면 짐을 침대나 바닥에 내려놓기 전에 욕실 바닥이나 욕조 안에 잠시 두고 객실을 먼저 점검할 것을 권한다.

객실에서 가장 먼저 확인해야 할 곳은 침대다. 매트리스의 봉제선과 모서리, 헤드보드 뒤쪽, 침대 프레임의 틈, 소파와 쿠션의 이음새, 침대 주변 가구를 살필 필요가 있다. 빈대 자체뿐 아니라 검은 점처럼 보이는 배설물, 녹슨 색의 얼룩, 허물이나 작은 흰색 알도 빈대가 있었다는 흔적일 수 있다. 휴대전화 손전등을 이용하면 틈새를 살펴보기 쉽다.

객실에 이상이 없다면 캐리어는 짐받이(러기지 랙) 위에 두는 것이 권장된다. 짐받이도 사용하기 전에 천 부분이나 연결 부위를 한 번 확인하는 것이 좋다. 무엇보다 침대, 소파, 카펫 위에 가방을 올려두는 것은 피하는 것이 바람직하다. 또한 여행 중에는 가방의 지퍼를 닫아두는 습관을 들이는 것도 필요하다.

객실에서 빈대 흔적을 발견했다면 참고 묵기보다는 즉시 호텔 직원에게 알리는 것이 좋다. 전문가들은 방을 바꿀 경우에도 바로 옆방이나 맞은편 방보다는 다른 층이나 충분히 떨어진 객실을 요청하는 것이 바람직하다고 조언한다.

여행이 끝난 뒤에도 안심은 금물

빈대는 여행이 끝난 뒤 집으로 따라오는 경우가 가장 큰 문제다. 미국 환경보호청(EPA)은 집에 돌아오면 캐리어를 침실로 바로 가져가지 말고, 먼저 내용물을 확인한 뒤 입었던 옷은 가능한 한 고온 건조기에서 말리고, 캐리어의 안팎과 바퀴, 지퍼 주변도 꼼꼼히 점검할 것을 권고한다. 단순히 세탁만 하는 것보다 고온 건조가 빈대를 제거하는 데 더 효과적이라고 설명한다.

빈대는 호텔의 등급이나 청결 상태와 반드시 비례하지 않는다. 미국피부과학회는 고급 호텔이라도 여행객의 짐을 통해 빈대가 유입될 수 있으며, ‘깨끗한 호텔이라 괜찮겠지’라는 생각보다는 몇 분만 투자해 객실을 확인하는 습관이 가장 효과적인 예방법이라고 강조한다.