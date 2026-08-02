무염버터 vs 가염버터, 언제 써야 할까…보관 기간도 이렇게 다르다

마트에서 버터를 고를 때 가장 먼저 마주하는 선택지가 있다. 바로 무염버터와 가염버터다. 두 제품은 소금이 들어갔는지 여부만 다른 것 같지만, 맛과 활용법, 보관 기간까지 차이가 있다.

무염버터는 소금이 들어가지 않아 버터 본연의 풍미를 살릴 수 있어 제빵이나 제과에 주로 사용된다. 레시피에 들어가는 소금의 양을 정확하게 조절할 수 있다는 점도 장점이다. 반면 가염버터는 적당한 간이 돼 있어 빵에 발라 먹거나 토스트, 볶음 요리, 스테이크 등 일상 요리에 활용하기 좋다.

염분의 차이가 다르기 때문에 보관 기간도 다르다. 소금은 천연 보존제 역할을 하기 때문에 가염버터가 무염버터보다 상대적으로 오래 보관된다.

무염버터는 냉장 보관 시 약 1개월, 냉동 보관하면 ​최대 6개월 정도 품질을 유지할 수 있다. 반면 가염버터는 냉장에서는 약 3개월, 냉동 보관 시에는 ​최대 9개월까지 보관이 가능하다. 소금이 수분을 줄여 세균 증식을 억제하는 데 도움을 주기 때문이다.

이 때문에 일부에서는 가염버터를 실온에 두고 사용하기도 한다. 온도와 습도 등 보관 환경이 적절하다면 이틀 정도는 실온 보관이 가능하다는 의견도 있다. 다만 시간이 길어질수록 신선도가 떨어질 수 있어 필요한 양만 덜어 사용하고, 남은 버터는 냉장 보관하는 것이 좋다.

무염버터는 실온에서 잠시 부드럽게 만든 뒤 필요한 만큼 사용하고 다시 냉장고에 넣는 것이 권장된다. 상온에 오래 두면 풍미와 품질이 떨어질 수 있기 때문이다.

버터 포장지에 표시된 소비기한이나 권장 소비기한은 보관 가능 기간을 판단하는 기준이 되지만, 절대적인 것은 아니다. 보관 상태에 따라 품질이 달라질 수 있는 만큼 사용 전 냄새와 색, 맛을 확인하는 것이 중요하다. 시큼하거나 산패한 냄새가 나거나 맛이 변했다면 먹지 않는 것이 안전하다.

버터, 어디에 보관해야 가장 오래 갈까? 버터는 원래 포장 상태를 유지하는 것이 가장 좋다. 버터를 감싸고 있는 은박 포장지는 빛과 공기, 수분을 차단하도록 설계돼 산패를 늦추는 역할을 한다.

냉장고 안에서도 보관 위치가 중요하다. 많은 사람이 냉장고 문에 있는 버터 보관함을 이용하지만, 문 쪽은 냉장고를 열고 닫을 때마다 온도 변화가 커 품질이 떨어질 수 있다. 버터는 냉장고 안쪽처럼 온도가 가장 낮고 일정하게 유지되는 곳에 보관하는 것이 바람직하다.

장기간 보관할 계획이라면 냉동 보관이 효과적이다. 이때는 원래 포장 상태 그대로 두거나 지퍼백이나 알루미늄 포일로 한 번 더 감싸면 다른 식품의 냄새가 배는 것을 줄일 수 있다.