미국 최소 7개 주에서 상수도 시스템 사이버 공격 발생…이란 소행으로 추정

미국에서 최소 7개 주의 상수도 시스템이 사이버 공격을 받은 것으로 나타났다. 미 정보당국은 이란의 소행일 가능성에 무게를 두고 조사 중이다. 식수 안전이 위험에 노출될 가능성에 각 주 정부는 경계 태세를 강화하고 있지만, 도널드 트럼프 대통령은 이같은 가능성을 일축하며 민주당 주지사가 사태를 침소봉대하고 있다고 주장했다.

1일(현지시간) CBS 방송에 따르면, 미 연방수사국(FBI)은 미네소타·미시간 등 최소 7개 주의 상수도 시스템에서 사이버 공격이 발생했다고 보고했다. 해커들은 상수도 시스템을 통제하는 프로그래머블 논리 제어장치(PLC)를 겨냥해 공격을 가하고 암호를 변경해 관리자들의 접근을 막았다. PLC는 산업 현장의 기계, 설비, 자동화 공정을 제어하기 위해 특수하게 설계된 산업용 컴퓨터 장비를 뜻한다.

이번 공격이 수돗물의 수질에 영향을 미치지는 않았지만, 일부 주에서는 화학약품 처리와 수압 등 수질을 모니터링하고 조절하는 컴퓨터 시스템 제어 기능이 상실돼 압력 손실과 침수가 발생했다고 CBS는 전했다.

뉴욕타임스(NYT)는 아직 조사 초기 단계여서 결정적인 포렌식 증거는 확보되지 않았지만, 정부 관계자와 전문가들은 이번 공격의 배후로 이란을 지목하고 있다고 전했다. 앞서 2023년에도 이란 혁명수비대와 연계된 해커들이 미국의 여러 상·하수도시스템에 접근해 이번과 유사한 수법으로 공격을 시도한 전례가 있다.

상수도 사업자들이 사이버 위협 정보를 공유한 내부 자료에 따르면, 이번 공격은 이란과 연계된 해킹 세력의 활동 패턴과 일치한다는 내용이 담겨 있다고 미 정보기술 전문매체인 와이어드가 보도했다. 국토안보부 산하 사이버보안·인프라보안국(CISA)에 따르면 미국에는 사이버 공격 위험에 노출될 가능성이 있는 상수도 시스템이 15만2000곳, 하수도 시스템이 1만6000여 곳에 달한다.

그러나 트럼프 대통령은 지난달 31일 열린 내각회의에서 이란의 소행일 가능성을 일축하며 “이란 탓으로 돌리려 하지만, 문제는 미네소타 주 정부의 무능함”이라면서, 아무런 근거 없이 미네소타 주 정부는 “부패했다”고 비난했다. 지난 미 대선에서 민주당 부통령 후보로 출마했던 팀 월즈 주지사가 이끄는 미네소타주는 최근 미 이민세관단속국(ICE)의 대규모 이민자 체포 작전을 놓고 트럼프 행정부와 거세게 추돌한 바 있다.

월즈 주지사는 트럼프 대통령의 발언 후 “이번 사태는 현대 전쟁의 실체를 보여주는 사례”라고 지적하면서 “그러나 트럼프는 미네소타와 전쟁을 치르느라 너무 바빠서 이란을 이길 수 없다”고 비판했다.

이란 해킹 그룹을 추적해온 사이버 보안 전문가인 알렉스 올리언스는 “이란은 전쟁 발발 후 미국·이스라엘·중동 지역에서 광범위한 해킹 작전을 벌여 왔지만, 이번 상수도 시스템 침투는 상황이 한층 심각해졌음을 보여준다”며 “미국 주요 기반 시설 제어시스템에 실질적으로 영향을 미친 것은 전례가 없는 일”이라고 NYT에 말했다.