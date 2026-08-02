“맛있어서 쟁여뒀는데” 부엌 ‘들깨가루’에서 갑자기 불···여름철 식재료 자연발화 주의보

고소한 맛을 더하려고 국이나 나물에 한 숟갈씩 넣는 들깨가루. 건강식품으로 알려지면서 집에 넉넉히 사두는 사람도 적지 않다. 그런데 이 평범한 식재료가 한여름에는 화재의 원인이 될 수도 있다는 사실을 아는 사람은 많지 않다.

실제로 2024년 대구의 한 방앗간에서는 들깨가루가 자연발화한 것으로 추정되는 화재가 발생했다. 불은 불과 15분 만에 진화됐지만 점포 내부와 기계 일부가 불에 타는 피해가 났다. 소방당국은 당시 마대에 담긴 들깨가루 내부에 열이 축적되면서 자연발화가 일어난 것으로 추정했다.

“불씨가 없는데 왜 불이 날까”

자연발화는 라이터나 성냥 같은 외부 불꽃 없이 물질 스스로 열을 축적해 발화점에 도달하면서 불이 붙는 현상이다.

들깨에는 지방(기름) 성분이 많이 들어 있다. 들깨를 곱게 갈아 만든 들깨가루를 대량으로 쌓아두면 공기와 접촉하는 면적이 넓어지고 산화가 활발해진다. 이 과정에서 발생한 열이 밖으로 빠져나가지 못하고 내부에 계속 쌓이면 온도가 점점 높아질 수 있다.

특히 여름철처럼 기온과 습도가 높은 환경에서는 이러한 현상이 더 쉽게 나타난다. 한국산업안전보건공단(KOSHA)은 기름 성분을 포함한 식물성 물질이나 분말류는 대량으로 적재할 경우 내부에 열이 축적돼 자연발화 위험이 커질 수 있다고 설명한다.

다만 전문가들은 가정에서 사용하는 소량의 들깨가루와 방앗간처럼 수십~수백㎏을 한꺼번에 보관하는 환경은 위험도가 크게 다르다고 강조한다.

실제로 불이 난 방앗간

2024년 6월 대구 남구 명덕신시장의 한 방앗간에서는 화재가 발생해 약 45㎡ 규모의 내부와 기계 일부가 불탔다.

대구중부소방서는 당시 화재 원인을 마대 안에 쌓여 있던 들깨가루의 자연발화로 추정했다. 들깨가루가 뭉쳐 있으면 내부 열이 빠져나가지 못하는데, 당시 이어진 고온다습한 날씨가 발화를 촉진했을 가능성이 있다는 설명이다.

소방 관계자는 당시 “들깨가루는 넓게 펼쳐 열이 빠져나가도록 보관하는 것이 좋으며, 고온다습한 날씨에는 자연발화에 특히 주의해야 한다”고 당부했다.

들깨가루만이 아니다

자연발화는 생각보다 우리 주변에서 흔히 발생한다.

가장 대표적인 것이 기름이 묻은 걸레다. 페인트나 목재 마감재, 건성유(아마인유·텅오일 등)가 묻은 걸레를 구겨 쌓아두면 산화 과정에서 열이 발생하고, 열이 축적되면 실제 화재로 이어질 수 있다.

미국 화재예방협회(NFPA)와 여러 소방당국도 기름 묻은 걸레를 화재 위험 물질로 분류하며, 사용 후에는 펼쳐 말리거나 물에 담가 보관한 뒤 폐기하도록 권고한다.

건초와 볏짚도 대표적인 자연발화 물질이다. 수분이 충분히 마르지 않은 상태에서 대량으로 쌓아두면 미생물 활동으로 열이 발생하고, 내부 온도가 계속 올라가면서 화재가 발생할 수 있다. 실제로 국내외에서는 여름철 축사나 건초 더미에서 자연발화로 추정되는 화재가 반복적으로 보고되고 있다.

숯과 석탄 역시 예외가 아니다. 특히 석탄은 공기와 천천히 반응하면서 열을 내기 때문에 대량으로 장기간 보관할 경우 자연발화 위험이 있는 것으로 알려져 있다.

집에서는 어떻게 보관해야 할까

전문가들은 일반 가정에서 들깨가루가 자연발화할 가능성은 매우 낮지만, 품질과 안전을 위해서는 보관법을 지키는 것이 중요하다고 조언한다.

들깨가루는 지방 함량이 높아 산패가 빠른 식품이다. 식품의약품안전처는 기름 성분이 많은 분말류는 밀봉한 뒤 직사광선을 피해 냉장 또는 냉동 보관하는 것이 품질 유지에 도움이 된다고 안내한다.

대량으로 보관해야 하는 방앗간이나 식품 제조업체라면 한곳에 높게 쌓기보다 열이 빠져나갈 수 있도록 분산 보관하고, 창고의 온도와 습도를 관리하는 것이 중요하다.

자연발화 예방 체크리스트

들깨가루는 장기간 상온에 대량 보관하지 않는다.

밀봉한 뒤 냉장 또는 냉동 보관한다.

기름 묻은 걸레는 구겨 쌓아두지 말고 펼쳐 말리거나 물에 적신 뒤 폐기한다.

건초·볏짚은 충분히 건조한 뒤 보관한다.

숯·석탄 등은 습하고 더운 장소에 장기간 방치하지 않는다.

불은 언제나 불꽃에서 시작되는 것은 아니다. 눈에 보이지 않는 열이 천천히 쌓이다가 어느 순간 화염으로 번지는 경우도 있다. 여름철에는 평범한 생활용품과 식재료도 보관 방법에 따라 예상치 못한 화재 위험으로 이어질 수 있다는 점을 기억할 필요가 있다.