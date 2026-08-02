가정집에 9m 분화구···NYT “미군, 이란 인구밀집지역에 2000파운드급 대형 폭탄 투하”

미군이 지난달 30일(현지시간) 이란을 공습할 때 인구 밀집 지역에 있는 한 가정집에 2000파운드(907㎏)급 ‘Mark-84’ 폭탄을 투하한 것으로 보인다고 뉴욕타임스(NYT)가 위성사진 등을 분석해 1일 보도했다. Mark-84는 미군이 보유한 재래식 비유도 폭탄 중 가장 큰 무기이다.

NYT는 미군의 공습으로 이란 케슘섬에서 민간인 부부와 두 살배기 아들이 사망한 현장의 영상·위성 사진 등을 무기 전문가와 함께 분석한 결과 이 같은 결론을 얻게 됐다고 전했다. 폭격 지점에 생긴 분화구는 지름이 최소 9m에 달한 것으로 나타났다.

전직 미 육군 폭발물처리반(EOD) 출신인 트레버 볼은 “커다란 분화구와 구조물 피해 양상은 JDAM(정밀유도폭탄 키트)을 장착한 2000파운드급 Mark-84의 위력과 일치한다”고 말했다. 통상 이 정도 위력의 폭탄은 건물, 철도 조차장, 보급로 등을 타격하는 데 사용된다.

NYT는 폭격을 당한 가정집 인근에 군사시설의 흔적은 발견되지 않았다면서, “미군이 정확히 무엇을 표적으로 삼은 건지, (인구 밀집 지역에) 왜 이렇게 큰 위력의 폭탄을 사용했는지 의문이 제기된다”고 지적했다. 이란 준관영 파르스통신에 따르면 이번 폭격으로 사망한 사람은 택시 운전사인 케이사르 자파리와 그의 부인, 그리고 아들 시나로 확인됐다.

미군의 이번 공격은 국제인도법상 ‘비례성의 원칙’ 위반일 가능성이 크다. 국제인도법은 전쟁 중에도 무제한적인 군사력 사용을 허용하지 않으며, 공격을 통해 얻을 수 있는 직접적인 군사적 이익과 예상되는 민간인 피해를 반드시 비교하도록 하고 있다.

톰 대넌바움 스탠포드대 법학교수는 “군인은 공격할 때 민간인 피해를 최소화하기 위한 모든 예방조치를 취해야 한다”며 “하지만 인구 밀집지역에 2000파운드급 폭탄을 사용한 것은 그러한 의무와 양립하기 매우 어렵다”고 지적했다.

미 중부사령부는 이에 대해 “우리는 해당 보고를 인지하고 있으며 조사 중”이라면서 “미군은 결코 민간인을 표적으로 삼지 않는다”고 밝혔다.