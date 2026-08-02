평생 거꾸로 깠네···바나나 껍질 하얀 ‘실’ 덜 남기는 의외의 방법

바나나를 먹을 때 대부분은 꼭지(줄기) 부분을 먼저 꺾어 껍질을 벗긴다. 하지만 방향만 바꿔도 하얀 실이 훨씬 적게 남는다는 사실을 아는 사람은 많지 않다.

최근 해외 사회관계망서비스(SNS)에서는 “바나나는 꼭지 반대편(아랫부분)부터 까면 흰 실이 껍질과 함께 떨어져 먹기 편하다”는 생활 정보가 화제가 됐다. 실제로 식물학적으로도 완전히 근거 없는 이야기는 아니다.

바나나 아래쪽 끝을 엄지와 검지로 살짝 눌러 벌린 뒤 껍질을 벗기면 과육이 눌리지 않고 자연스럽게 열린다. 이 과정에서 과육에 붙어 있던 하얀 실도 함께 떨어지는 경우가 적지 않다.

하얀 실의 정체는 ‘식물의 혈관’

많은 사람이 떼어내는 하얀 실은 사실 ‘비관속(vascular bundle)’ 가운데 ‘체관’으로 불리는 조직이다. 미국 플로리다대학교 농업생명과학연구소(UF/IFAS)에 따르면 체관은 식물이 광합성으로 만든 당과 영양분을 잎에서 열매와 뿌리 등 필요한 부위로 운반하는 조직이다.

바나나의 하얀 실도 이 체관을 포함한 비관속 조직으로, 과육이 자라는 데 필요한 영양분을 공급하는 역할을 한다. 그래서 보기에는 거슬릴 수 있지만 먹어도 전혀 문제가 없다. 과육과 마찬가지로 식이섬유와 식물성 성분을 포함하고 있어 일부러 제거할 필요는 없다.

이 섬유 조직은 껍질 안쪽과 연결돼 있어 바나나를 꼭지 반대편에서부터 까면 껍질과 함께 떨어져 나오는 경우가 상대적으로 많다. 그래서 꼭지가 아닌, 반대편부터 껍질을 벗기면 바나나 과육이 더 깔끔하게 남는다.

다만 이것이 절대적인 법칙은 아니다. 바나나의 품종, 숙성 정도, 보관 상태에 따라 체관이 얼마나 단단히 붙어 있는지가 달라지기 때문이다. 덜 익은 바나나는 섬유질이 강하게 붙어 있어 어느 방향으로 벗겨도 실이 남을 수 있고, 충분히 익은 바나나는 비교적 쉽게 떨어진다.

원숭이도 아래부터 깐다

인터넷에서는 “원숭이도 바나나를 아래부터 깐다”는 이야기가 널리 알려져 있다.

실제로 야생 영장류가 꼭지를 잡고 아래쪽을 눌러 껍질을 여는 모습이 자주 관찰되면서 이런 방법이 널리 퍼졌다. 다만 이를 과학적으로 검증한 연구는 없으며, ‘원숭이가 그렇게 하니 인간도 그렇게 해야 한다’는 주장은 유머와 경험담이 섞여 확산된 측면이 크다.

바나나 껍질을 꼭지부터 까든 아래부터 까든 맛 자체가 달라지는 것은 아니다. 다만 하얀 실의 식감이 거슬렸다면 다음번에는 방향만 한 번 바꿔 보는 것도 방법이다. 작은 차이지만 먹기 훨씬 편해질 수 있다.