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‘브랜드 개발부터 상품 포장까지’···세종시, 지역기업 디자인 개발 지원한다

입력 2026.08.02 09:32

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세종시 디자인 지원사업 홍보물. 세종시 제공

세종시 디자인 지원사업 홍보물. 세종시 제공

세종시가 관내 기업과 청년 창업자, 농업인을 대상으로 디자인 개발을 지원한다.

세종시는 오는 4일부터 18일까지 디자인 지원사업 신청을 접수한다고 2일 밝혔다.

디자인 지원 분야는 브랜드(로고)와 상품 포장, 홍보물(브로슈어·사업계획서), 전시부스 그래픽디자인 등 4가지다. 디자인 지원사업 참여를 원할 경우 4개 분야 중 하나를 선택해 지원 신청을 하면 된다.

시는 선착순으로 10개 기업을 선정해 신청 분야의 디자인 개발을 지원한다. 지원 대상으로 선정되면 시 디자인 전문인력이 상담을 진행한 후 원하는 디자인 개발을 돕는다. 다만 인쇄비와 사진 촬영비 등 제작에 필요한 비용은 직접 부담해야 한다.

신청 기업은 시 홈페이지 공지사항에 게시된 신청 서류를 내려받아 작성한 뒤 전자우편(idealjj@korea.com)으로 보내면 된다. 일반 신청자는 사업자등록증 소재지와 주민등록상 거주지가 모두 세종이어야 하며, 청년은 사업자등록증 소재지나 주민등록상 거주지 중 하나가 세종이면 신청 가능하다.

조수창 시 기획조정실장은 “2022년 디자인 지원사업을 시작한 후 올 상반기까지 120개 기업과 예비창업자, 농업인 등을 지원했고, 매년 90% 이상의 만족도를 보이고 있다”며 “소상공인과 청년창업자, 농업인들의 지속적인 성장을 지원할 수 있도록 다양한 정책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

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