정의선 회장이 튀르키예로 간 이유…“유럽 소형 EV 시장 주도권 잡아라”

정의선 현대자동차그룹 회장이 유럽 소형 전기차 시장 공략을 위한 행보에 나섰다.

현대차그룹은 정의선 회장이 지난달 30일(현지 시간) 튀르키예 이즈미트에 위치한 현대차 튀르키예 공장을 방문해 유럽 전략 소형 전기차 ‘아이오닉 3’의 양산 품질을 직접 점검하고 현지 생산 및 판매 전략을 논의했다고 2일 밝혔다.

정 회장이 하반기 주요 현장 경영 일정으로 튀르키예를 선택한 데는 유럽 전동화 시장의 판도를 바꿀 핵심 요충지라는 판단이 작용한 것으로 보인다. 유럽 자동차 시장에서 B세그먼트(소형차)는 전체 수요의 15%를 차지할 만큼 두터운 소비층을 형성하고 있다. 현재 해당 차급 내 전기차 비중은 14% 수준이지만 2030년 33%, 2035년에는 65%까지 가파르게 증가할 것으로 전망된다. 폭스바겐을 비롯한 주요 유럽 완성차 업체들이 B세그먼트 전기차 라인업을 앞다퉈 확대하는 이유다.

현대차는 그동안 인스터, 코나 일렉트릭, 아이오닉 5·6·9 등으로 유럽 전기차 라인업을 구축해왔다. 하지만 대중적 수요가 가장 높은 소형 전기차 부문에서 확실한 승기를 잡기 위해 아이오닉 3를 전면에 내세웠다. 8월 중순부터 튀르키예 공장에서 양산되는 아이오닉 3는 현대차가 유럽에 처음 선보이는 B세그먼트 전용 전기차다. 현대차는 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’와 공기역학을 극대화한 ‘에어로 해치’ 디자인을 앞세워 내년부터 연간 4만 대 이상을 판매한다는 목표를 세웠다.

특히 이번 행보는 1997년 양산을 시작해 누적 생산량 340만 대를 기록한 현대차의 가장 오래된 해외 생산 거점인 튀르키예 공장을 첫 전기차 생산기지로 체질 전환한다는 의미를 담고 있다. 정 회장은 아이오닉 3의 차체 및 의장 라인은 물론 배터리 시스템을 생산하는 현대모비스 BSA 공장까지 직접 살폈다. 정 회장은 “양산 초기부터 품질을 최우선에 두고 고객의 기대를 넘어서는 완성도로 시장 경쟁력을 높여야 한다”며 “안전에 대해서는 유럽에서 최고의 차량으로 인정받을 수 있도록 해달라”고 당부했다.

현대차그룹은 튀르키예 현지 사회와의 상생 행보도 계속하고 있다. 수도 앙카라의 한국공원 개선 프로젝트를 비롯해 장학 사업과 지진 피해 복구 지원 등 다각도의 사회공헌 활동을 펼치며 현지 밀착형 브랜드 이미지를 제고하고 있다. 전통적인 해외 생산 거점을 전기차 전초기지로 거듭나게 함과 동시에 현지 공고한 신뢰를 바탕으로 유럽 전동화 시장 주도권을 확실히 쥐겠다는 전략이다.