여기저기 넣는 마늘, 진짜 제대로 요리하고 있나요?

“처음부터 넣지 마세요” 타기 쉬운 마늘 넣는 타이밍이 맛을 좌우한다

마늘은 우리 요리에서 빠질 수 없는 대표적인 향신 재료다. 볶음 요리부터 무침, 찌개, 양념장, 구이까지 거의 모든 음식에 활용되지만, 조리법에 따라 맛이 크게 달라진다. 마늘 요리에서 가장 흔한 실수는 처음부터 뜨거운 기름에 넣는 것이다.

다진 마늘이나 으깬 마늘은 익는 시간이 매우 짧다. 팬에 기름을 두르고 요리를 시작할 때 바로 넣으면 금세 타면서 쓴맛과 매운 향이 강해지고, 음식 전체의 풍미를 망칠 수 있다.

마늘은 양파 등 다른 재료를 먼저 볶은 뒤, 조리 중간에 넣는 것이 좋다. 특히 볶음 요리에서는 양파가 어느 정도 익은 뒤 마늘을 넣고, 이어서 물이나 양념, 소스 같은 수분 재료를 넣으면 마늘이 타는 것을 막을 수 있다.

마늘을 볶을 때는 불 조절도 중요하다. 센 불보다는 중약불에서 천천히 향을 끌어내는 것이 좋다. 마늘이 노릇한 황금빛을 띠기 시작하는 순간이 다음 재료를 넣을 타이밍이다. 너무 오래 볶아 갈색으로 변하면 쓴맛이 생길 수 있다.

맛있는 마늘 요리를 위한 몇 가지 팁이 있다. 먼저 다진 마늘보다 생마늘이 풍미가 좋다. 간편하다는 이유로 시판 다진 마늘이나 아예 마늘을 다져놓고 보관하는 것을 많이 사용하지만, 시간이 지나면 마늘 특유의 알싸한 향과 풍미가 떨어질 수 있다. 요리의 맛을 살리고 싶다면 필요할 때마다 요리 직전에 생마늘을 직접 다져 사용하는 것이 좋다.

마늘은 자르는 방법에 따라 미세하게 향이 달라진다. 통마늘·편마늘은 은은하고 부드러운 향을 느낄 수 있고 다진 마늘은 진하고 강한 풍미를 가진다. 으깬 마늘은 알싸한 향과 깊은 맛 증가한다. 삼겹살 구이나 마늘장아찌처럼 마늘 자체의 맛을 즐기는 요리에는 편마늘이 좋고, 찌개나 볶음 양념에는 다진 마늘이 잘 어울린다.

마늘의 보관법도 맛을 좌우한다. 껍질을 벗긴 마늘은 수분에 약해 쉽게 무를 수 있다. 손질 후에는 물에 씻었다면 키친타월로 물기를 완전히 제거한 뒤 보관해야 한다. 밀폐 용기에 키친타월을 깔고 깐 마늘을 넣어 냉장 보관하면 비교적 오래 신선하게 유지할 수 있다. 키친타월이 젖으면 교체해 주는 것이 좋다.

다진 마늘은 냉장 보관하면 시간이 지나면서 색이 변하고 향이 약해지기 쉽다. 오래 두고 사용할 경우에는 냉동 보관이 가장 실용적이다. 다진 마늘을 한 번 사용할 양만큼 나눠 얼려두면 필요할 때 바로 꺼내 사용할 수 있다. 얼음 틀이나 지퍼백에 얇게 펼쳐 냉동한 뒤 조각내 보관하면 요리할 때 편리하다.

다진 마늘은 냉동해도 향과 맛이 어느 정도 유지되지만, 해동과 재냉동을 반복하면 품질이 떨어지므로 필요한 양만 꺼내 사용하는 것이 좋다.

일부에서는 살림팀으로 다진 마늘에 식용유를 섞어 냉장 보관하면 마르는 것을 막을 수 있다는 방법도 추천하지만, 장기간 보관에는 적합하지 않다. 밀폐된 환경에서 수분이 남아 있으면 미생물 증식 위험이 높아질 수 있기 때문이다. 가장 안전하고 오래 사용하는 방법은 소분해 냉동하는 것이다.