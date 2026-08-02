100여년 전 울릉도는 어떤 모습이었을까···1919년 기록사진 첫 공개

1919년 울릉도의 자연과 마을 풍경, 주민들의 생활상을 담은 희귀 기록사진이 일반에 처음 공개된다.

경북도는 광복 81주년을 맞아 오는 13일부터 내년 2월12일까지 울릉군 수토역사전시관에서 특별사진전 ‘울릉도, 1919－100여년 전 기록을 통해 본 울릉도’를 연다고 2일 밝혔다.

이번 전시에서는 일본인 야쓰이 세이이쓰가 1919년 울릉도를 답사하며 남긴 조사 기록과 사진을 선보인다. 정인성 영남대 교수가 해당 자료를 확보했으며, 일반에 공개되는 것은 이번이 처음이다.

사진에는 일제강점기 초기 울릉도의 자연환경과 마을, 주민들의 생활과 문화가 담겼다. 당시 울릉도의 모습을 보여주는 기록이 많지 않아 역사·학술 자료로서 가치가 크다고 경북도는 설명했다.

전시는 조선고적조사의 목적, 고적조사의 기록 방식, 울릉도의 유적, 울릉도의 풍경, 울릉도 주민들의 삶 등 5개 주제로 구성된다. 1919년 기록을 통해 울릉도에 오랜 시간 축적된 주민들의 삶과 역사를 살펴볼 수 있다.

이번 전시는 경북도가 지원하고 한국국외문화유산연구원과 독도박물관, 영남대 문화인류학과 4단계 BK21 교육연구팀이 공동 주최한다.

박찬우 경북도 문화관광체육국장은 “해외에 흩어져 있던 자료를 발굴·연구해 일반에 처음 선보인다는 점에서 의미가 크다”며 “울릉도의 역사와 문화를 새롭게 이해하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.