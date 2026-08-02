여름에 부족하기 쉬운 비타민 D의 아이러니, 생선으로 채워볼까

장마와 폭염 때문에 실내에서 에어컨을 켜고 보내는 시간이 늘어나는 여름. 아이러니하게도 햇볕이 가장 강한 계절에 비타민 D가 부족해지는 사람이 적지 않다. 비타민 D는 흔히 ‘햇빛 비타민’으로 불린다. 피부가 자외선B(UVB)를 받으면 체내에서 합성되기 때문이다. 하지만 자외선 차단제를 꼼꼼히 바르거나 실내 생활이 많다면 음식으로도 비타민 D를 보충할 필요가 있다. 평소 즐겨 먹는 생선이 알고 보니 비타민 D의 효율적인 식품 공급원이었다.

왜 비타민 D가 중요할까?

비타민 D는 단순히 뼈 건강만을 위한 영양소가 아니다. 우리 몸에서 칼슘과 인의 흡수를 돕고 뼈와 치아를 튼튼하게 유지한다. 근육 기능을 유지하는 데 기여하기도 하고 면역 기능을 정상적으로 유지하는 데 도움이 된다. 비타민 D가 부족하면 뼈가 약해질 뿐 아니라 근력 저하나 피로감을 느끼는 사람도 있다. 전문가들은 지방이 많은 생선을 비타민 D의 가장 좋은 공급원으로 꼽는다.

우리 식탁에서 가장 친숙한 생선인 고등어는 비타민 D뿐 아니라 오메가3 지방산도 풍부해 일주일에 한두 번 정도 먹으면 영양 균형을 맞추는 데 도움이 된다. 단, 자반고등어처럼 간이 세게 된 경우에는 나트륨 섭취를 줄일 수 있도록 염분을 조절해 조리하는 것이 좋다.

연어는 비타민 D의 대표 식품이다. 특히 자연산 연어는 양식 연어보다 비타민 D 함량이 더 높은 경우가 많다. 구이나 에어프라이어 조리, 샐러드 토핑 등으로 활용하기 쉽고 오메가3 지방산도 풍부하다. 햇볕을 거의 못 쬐는 직장인이나 성장기 청소년, 중장년층에게 권할 만하다.

송어 역시 비타민 D가 풍부한 생선이다. 담백한 맛 덕분에 생선 특유의 비린내를 싫어하는 사람도 비교적 부담 없이 먹을 수 있다.

정어리는 작지만 영양은 풍부하다. 통조림 정어리는 뼈째 먹기 때문에 칼슘과 비타민 D를 함께 섭취할 수 있다는 장점이 있다. 샐러드나 토스트에 곁들이면 간편한 한 끼가 된다. 청어도 가시 손질이 번거롭지만, 기름진 생선으로 비타민 D 함량이 높은 편이다.

비타민 D는 지용성 비타민이다. 따라서 약간의 지방과 함께 먹으면 흡수율을 높이는 데 도움이 된다. 연어와 아보카도 샐러드, 고등어구이와 올리브유를 곁들인 채소처럼 적절한 레시피를 찾으면 된다.

성인의 비타민 D 권장량은 국가와 연령에 따라 조금씩 다르지만, 국내 한국인 영양소 섭취 기준에서는 일반 성인의 충분 섭취량을 하루 10㎍(400IU), 65세 이상은 15㎍(600IU)으로 제시하고 있다. 물론 개인의 햇빛 노출 정도와 건강 상태에 따라 필요한 양은 달라질 수 있다.