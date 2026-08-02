유럽축구계, 인판티노 퇴진 압박 본격화…월드컵 지분 매각 철회에도 FIFA 리더십 최대 위기

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 월드컵 등 주요 대회의 상업권 일부를 민간 투자자에게 매각하려던 계획을 전격 철회했지만 후폭풍은 오히려 더 거세지고 있다. 유럽축구연맹(UEFA)은 “인판티노 체제는 신뢰를 잃었다”며 FIFA 거버넌스 전면 개혁을 요구했고, 북중미축구연맹(CONCACAF)과 독일·네덜란드축구협회 등도 사실상 불신임을 선언했다.

인판티노 회장은 지난 1일 성명을 내고 FIFA 포워드 엔터프라이즈(FIFA Forward Enterprise·FFE) 설립 계획을 철회한다고 발표했다. 그는 “모든 의견을 경청한 결과 이 계획이 축구계에 분열을 가져왔으며, 더 이상 원래 목표에 부합하지 않는다고 판단했다”며 “이번 제안은 더 이상 추진하지 않겠다”고 밝혔다.

FFE는 남녀 월드컵과 클럽 월드컵 등 FIFA 핵심 대회의 상업권 일부를 별도 법인으로 분리한 뒤 민간 투자자에게 지분을 매각해 수십억 달러 규모의 자금을 조달하는 사업이었다. FIFA는 이를 통해 211개 회원국에 지급하는 FIFA 포워드 지원금을 대폭 늘리겠다고 약속했다. 기존 4년 주기 지원금 약 800만 달러를 2000만 달러 이상으로 확대하고, 참가를 결정한 회원국에는 별도로 2000만 달러의 일회성 보너스도 지급하는 방안이 포함됐다.

그러나 계획이 공개되자 세계 축구계의 반발은 예상보다 훨씬 거셌다. UEFA는 긴급 집행부 회의를 열어 회원국 55개 협회 전원의 동의를 얻어 FIFA 대회 보이콧까지 검토하겠다고 선언했다. 유럽이 실제 보이콧에 나설 경우 남녀 월드컵과 각급 연령별 대회는 물론 FIFA가 주관하는 대부분의 국제대회 운영 자체가 불가능해질 수 있다는 평가가 나왔다. 결국 인판티노 회장은 계획 발표 며칠 만에 백기를 들었다.

UEFA는 성명을 통해 “이번 제안이 철회됐다고 해서 문제가 끝난 것이 아니다”라며 “비밀리에 추진된 계획과 불투명한 의사결정, 책임 소재를 철저히 조사해야 한다”고 밝혔다. UEFA는 이어 “얼굴도 드러나지 않는 사람들이 졸속으로 추진한 비밀 계획이 다시는 반복돼서는 안 된다”며 “FIFA 거버넌스를 근본적으로 재검토해야 하며 어떤 선택지도 배제해서는 안 된다”고 강조했다. “현 FIFA 지도부는 UEFA뿐 아니라 세계 축구계 상당수의 신뢰를 잃었다”고 공개적으로 밝힌 게 치명적이었다.

UEFA는 2016년 인판티노가 처음 회장 선거에 출마하면서 내세웠던 공약도 정면으로 문제 삼았다. 당시 인판티노는 “FIFA 자금은 회장의 돈이 아니라 회원국들의 돈이며, 축구 발전을 위해 사용돼야 한다”고 약속했다. UEFA는 “그 약속은 지켜지지 않았다”며 “이번 계획은 투명성과는 거리가 먼 뒷거래였다”고 비판했다.

잉글랜드축구협회(FA)도 UEFA 입장을 전폭 지지했다. FA는 “FIFA 리더십과 거버넌스에 대한 전면적인 검토가 필요하다”며 “211개 회원국 모두를 위한 투명한 운영 체계를 마련해야 한다”고 밝혔다. 독일축구협회(DFB)의 베른트 노이엔도르프 회장 역시 “인판티노 회장은 일방적이고 불투명하며 무책임하게 행동했다”고 비판했다. 네덜란드축구협회(KNVB)는 “이번 사태는 단순한 정책 실패가 아니라 FIFA 지도부에 대한 근본적인 신뢰 붕괴를 초래했다”며 “더 이상 인판티노 리더십을 신뢰하지 않는다”고 밝혔다.

북중미축구연맹(CONCACAF)도 UEFA와 비슷한 수위의 성명을 발표했다. CONCACAF는 “이 정도 규모의 계획이 우연히 추진될 수는 없다”며 “이는 축구보다 권력을 우선시하는 리더십의 결과”라고 지적했다. 이어 “FIFA는 개인 기업이 아니라 전 세계 축구를 위해 존재하는 조직”이라며 “권한을 위임받은 지도부는 봉사의 의무를 져야 하며 책임을 회피해서는 안 된다”고 강조했다.

반면 카타르축구협회는 인판티노를 공개 지지했다. 카타르축구협회는 “비록 제안 자체에는 장점이 있었지만 축구계의 단합을 우선한 철회 결정을 환영한다”며 “인판티노 회장의 리더십을 계속 지지한다”고 밝혔다.

이번 사태는 FIFA 내부 갈등도 수면 위로 끌어올렸다. 인판티노의 핵심 측근으로 꼽혔던 카를로스 코르데이로 선임고문은 계획에 반대하며 사임했고, 케빈 라무르 FIFA 최고운영책임자(COO)도 내부적으로 “심각한 존중 부족”이라며 강하게 반발한 것으로 알려졌다.

당초 인판티노는 내년 3월 모로코 라바트 총회에서 사실상 경쟁자 없이 세 번째 임기를 시작할 것으로 예상됐다. 그러나 이번 사태 이후 분위기는 급변하고 있다. UEFA는 이미 다른 대륙 연맹들과 함께 대항마를 찾기 위한 작업에 착수한 것으로 알려졌다. 후보로는 나세르 알켈라이피 파리 생제르맹 회장, 빅터 몬탈리아니 CONCACAF 회장, 셰이크 살만 아시아축구연맹(AFC) 회장 등이 거론되고 있다.