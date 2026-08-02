AI가 복숭아·참외 선별···경북, 스마트 농산물유통센터 확대

경북도는 인공지능(AI)과 로봇을 활용한 농산물산지유통센터(APC) 구축을 확대한다고 2일 밝혔다.

APC는 산지에서 농산물을 선별·포장해 출하하는 시설이다. 경북지역 APC 133곳 가운데 88곳은 설치된 지 10년이 넘은 낡은 시설이다. 농촌 인구 감소와 고령화로 일손이 부족해지고 유통비가 늘면서 시설 자동화 필요성이 커지고 있는 것이 경북도의 설명이다.

경북도는 2023년부터 기존 APC에 AI 선별기와 자동 포장·운송 설비 등을 도입하는 사업을 추진하고 있다. 현재 스마트화를 추진 중인 APC는 26곳이다.

스마트 APC에서는 AI가 농산물의 색상과 당도·크기·외형 등을 분석해 등급을 나눈다. 이후 자동화 설비와 로봇이 포장과 운송 작업을 맡는다. 숙련자의 경험에 의존하던 선별 작업을 데이터 중심으로 바꿔 품질 편차를 줄이고 작업 인력과 유통비를 줄이는 방식이다.

영천 금호농협은 올해 천도복숭아 AI 선별기를 도입해 하루 8시간 기준 처리량을 80t에서 120t으로 늘렸다. 선별 인력은 28명에서 8명으로 줄었다. AI 선별 이후 반품률은 절반 아래로 감소했다.

성주 월항농협은 2023년 참외 AI 선별기와 로봇팔, 자율이송로봇을 도입했다. 하루 처리량은 70t에서 85t으로 늘었고 투입 인력은 40명에서 20명으로 줄었다. 지난해에는 국산 참외를 베트남에 처음 수출했다.

경북도는 2030년까지 1433억원을 들여 노후 APC를 스마트 시설로 전환할 계획이다. AI를 활용한 수급·가격 예측과 온라인도매시장 연계, 자동 물류체계도 단계적으로 구축한다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “생산부터 선별과 출하, 판매까지 데이터를 기반으로 연결하는 산지유통체계를 구축하겠다”고 말했다.