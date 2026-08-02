러시아 미사일 공격으로 한쪽 다리 잃은 10세 체조선수…춤으로 전하는 우크라이나의 상처

러시아 미사일 공격으로 한쪽 다리를 잃은 우크라이나 10세 리듬체조 선수가 의족을 착용한 채 세계 각지에서 공연하며 전쟁의 참상을 알리고 있다.

1일 CNN에 따르면, 사샤 파스칼은 2022년 5월 우크라이나 남서부 오데사주 자토카의 해변 마을에 있는 자택에서 러시아군의 미사일 공격을 받았다. 당시 사샤는 어머니 마리아와 해변에 나갈 준비를 하고 있었다. 공습경보는 울리지 않았고 특별한 징후도 없었지만, 미사일이 집을 강타하면서 건물이 콘크리트와 철근 더미로 무너졌다.

어머니 마리아는 폭발로 의식을 잃었다가 깨어난 뒤 잔해 속에서 사샤를 발견했다. 대형 콘크리트 구조물이 사샤의 왼쪽 다리를 짓누르고 있었고, 팔과 손가락에도 심각한 부상을 입은 상태였다. 그는 중환자실에서 15일 동안 의학적 혼수상태로 치료를 받았다. 의료진은 왼쪽 다리의 혈액순환이 완전히 멈춘 사실을 확인했고, 결국 다리를 절단했다.

어린 리듬체조 선수에게는 사실상 선수 생활이 끝날 수도 있는 부상이었다. 그러나 사샤는 포기하지 않았다. 사샤는 약 7개월 동안 재활치료를 받고 의족으로 걷는 방법을 익힌 뒤 다시 체육관으로 돌아왔다. 이후 우크라이나 초르노모르스크에서 열린 대회에 출전해 의족을 착용한 채 우승했다.

사샤는 CNN을 통해 “스포츠를 향한 열정이 내가 잃은 것보다 더 크다”며 “체조는 내 삶에서 가장 중요한 것 가운데 하나”라고 말했다. 그는 “체조를 매우 좋아하고, 매일 몸을 건강하게 유지할 수 있는 기회이자 나의 열정”이라고 덧붙였다.

사샤의 활동은 우크라이나 정부의 주목도 받았다. 그는 지난해 볼로디미르 젤렌스키 대통령과 올레나 젤렌스카 여사로부터 ‘우크라이나의 미래’ 국가 명예상을 받았다.

최근에는 리나트 아흐메토프 재단과 우크라이나 프로축구 샤흐타르 도네츠크가 공동으로 마련한 ‘자유의 춤 투어’에 참여하고 있다.

이 행사는 전쟁으로 삶이 바뀐 우크라이나 사람들의 목소리를 세계에 알리기 위해 기획됐다. 오는 24일 우크라이나 독립 35주년을 앞두고 사샤의 개인적인 경험과 우크라이나의 자유를 향한 투쟁을 연결하는 의미도 담았다. 사샤는 최근 2주 동안 프랑스 파리와 미국 뉴욕 타임스스퀘어, 브라질 리우데자네이루, 케냐 나이로비에서 공연했다. 마지막 일정이 열리는 일본 도쿄에서도 공연을 준비하고 있다.

사샤는 “믿기 어려울 정도로 특별한 경험”이라며 “도시마다 서로 다른 아름다움이 있고, 여행하는 동안 우크라이나에서 벌어지는 일을 잠시 잊을 수 있어 기쁘다”고 말했다.

어머니 마리아도 모든 공연에 동행하고 있다. 마리아는 “사샤는 쉽게 무너지지 않는다. 매우 강하고 목표 의식도 뚜렷하다”며 “비슷한 일을 겪은 많은 사람에게 본보기가 되고 있다는 사실이 자랑스럽다”고 말했다. 그는 이어 “우리는 사샤에게 체조를 강요한 적이 없다”며 “모든 선택은 사샤 자신에게서 나왔고, 가족은 그 뜻을 지지하고 있다”고 밝혔다.

전쟁이 5년째로 접어들면서 우크라이나 어린이들의 피해도 계속 늘고 있다.

유엔아동기금에 따르면 우크라이나 어린이의 3분의 1이 넘는 약 260만명이 피란 생활을 하고 있다. 2022년 2월 24일 이후 숨지거나 다친 어린이는 3200명이 넘는다. 학교와 교육시설도 1700곳 이상 파괴되거나 피해를 입었다. 이에 따라 우크라이나 어린이 3명 가운데 1명은 정상적인 대면 수업을 받지 못하고 있다. 리나트 아흐메토프 재단의 유리 스비리도프 감독위원은 “언젠가는 전쟁이 끝나고 사샤와 같은 어린이들이 다시 배우고 성장할 수 있을 것”이라며 “사샤의 말처럼 스포츠를 향한 열정이 상실보다 크다는 것은 10세 어린이가 하기에는 매우 강한 메시지”라고 평가했다.

사샤의 목표는 2032년 브리즈번 패럴림픽 출전이다. 리듬체조가 정식 종목에 포함될 경우 금메달을 따겠다는 꿈을 갖고 있다. 그는 올해 루마니아에서 열린 국제 리듬체조 대회 ‘칼라스 리드믹컵’에서도 금메달을 획득했다. 최근 뉴욕에서는 2012년 런던올림픽 복싱 금메달리스트이자 전 헤비급 통합 챔피언인 올렉산드르 우시크를 만났다. 우시크는 사샤에게 “종이에 자신의 이름과 올림픽 우승자라고 적은 뒤 매일 읽으라”며 “그것이 계속 동기를 줄 것”이라고 조언했다. 젤렌스키 대통령도 사샤에게 “절대 포기하지 말고 계속 앞으로 나아가라”는 말을 전했다.

CNN은 “전쟁으로 한쪽 다리를 잃었지만 사샤는 의족을 착용한 채 다시 체조 무대로 돌아왔다”며 “그는 춤을 통해 자신의 경험과 우크라이나 어린이들이 여전히 꿈을 꾸고 있다는 사실을 세계에 알리고 있다”고 전했다.