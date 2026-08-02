해군 대전함, 16년 만에 ‘바다의 탑건’ 선정됐다···7.2km 밖 표적에 함포

해군 대전함이 세계 최대 다국적 해상훈련인 2026 환태평양합동군사훈련(림팩) 포술 경연에서 최우수 전투함인 ‘바다의 탑건’으로 선발됐다. 한국 해군 함정이 림팩에서 바다의 탑건에 선정된 것은 2010년 세종대왕함 이후 16년 만이다.

해군은 2일 3100t급 호위함인 대전함이 10개국 함정 13척이 참가한 림팩 해상화력 지원 경연에서 가장 높은 점수를 얻어 포술 최우수 전투함으로 선발됐다고 밝혔다.

림팩 해상화력 지원 경연은 지난달 12일 열렸다. 경연은 각 함정이 7.2km 떨어진 표적에 5인치 함포를 5발씩 발사해 표적에서 오차 거리의 합이 가장 작은 함정이 우승하는 방식으로 진행됐다.

해군 함정의 함포사격은 승조원의 팀워크가 중요한 임무로 꼽힌다. 함정은 파도와 너울, 해무 등이 지속적으로 변하는 해상 조건에서 기동하며 풍향·풍속을 고려해 표적을 탐지해야 하기 때문이다.

국내 연안과는 다른 태평양의 원해 환경에서 이번 경연이 진행된 점도 과제였다. 대전함은 경연을 앞두고 포술요원과 전투체계 운용요원, 작전부·기관부 등 전 승조원이 참여해 전술토의와 모의 사격훈련을 반복했다고 한다.

경연 결과는 비공개로 유지되다 지난달 31일(현지시간) 미국 하와이에서 열린 림팩 폐막식에서 발표됐다. 이정수 대전함장(중령)은 “대전함 승조원 모두가 한마음으로 훈련에 매진한 결과이고, K-방산의 우수성과 해군의 뛰어난 작전수행 능력을 국제무대에서 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “실전적인 교육훈련을 통해 부여된 임무를 반드시 완수할 수 있는 전투역량을 지속적으로 강화해 나가겠다“고 말했다.

대전함의 함포사격을 담당하는 주효진 사통장(상사)은 “평소 실전적인 교육훈련을 통해 쌓아온 사격통제 능력을 바탕으로, 앞으로도 어떠한 상황에서도 표적을 정확히 타격할 수 있는 전투준비 태세를 유지하겠다”고 말했다.

림팩은 태평양 연안 해상교통로 보호, 해양 위협 등에 다국적 해양 작전 능력 향상을 위해 미 3함대사령부 주관으로 격년마다 열리는 훈련이다. 올해 림팩에선 처음으로 한국 해군이 해상전력을 총지휘하는 연합해군구성군사령관 임무를 수행했다.