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HD현대일렉트릭이 국내 업계 최초로 미국 현지 전력 변압기 누적 생산량 1000대를 달성했다.

HD현대일렉트릭은 최근 미국 앨라배마주 북미 생산법인에서 1000번째 전력 변압기 생산 기념행사를 열었다고 2일 밝혔다.

전력 변압기 1000대 누적 생산 용량은 200GVA로 미국 전체 1억3000만가구 전력 수요에 대응할 수 있는 규모다.

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HD현대일렉트릭, 미국서 전력 변압기 누적 1000대 생산

입력 2026.08.02 10:59

  • 손우성 기자

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2011년 북미 생산 법인 설립한 지 15년만

HD현대일렉트릭, 미국서 전력 변압기 누적 1000대 생산

HD현대일렉트릭이 국내 업계 최초로 미국 현지 전력 변압기 누적 생산량 1000대를 달성했다.

HD현대일렉트릭은 최근 미국 앨라배마주 북미 생산법인에서 1000번째 전력 변압기 생산 기념행사를 열었다고 2일 밝혔다. 전력 변압기 1000대 누적 생산 용량은 200GVA(기가볼트암페어)로 미국 전체 1억3000만가구 전력 수요에 대응할 수 있는 규모다. 2011년 북미 생산 법인을 설립한 지 15년 만에 거둔 성과다.

1000번째로 제작한 변압기는 500㎸(킬로볼트)·675MVA(메가볼트암페어)급 초고압 변압기다. 메가볼트암페어는 전력 변압기 등의 용량을 나타내는 단위다. 변압기가 안전하게 감당할 수 있는 총 전력량을 의미한다.

HD현대일렉트릭은 이 초고압 변압기를 전력 송전 전문 업체인 ‘조지아트랜스미션’에 인도해 플로리다주 윌튼 카운티 전력 공급에 활용할 예정이라고 설명했다.

HD현대일렉트릭은 미국 전력기기 시장에서 현지 생산 체계 경쟁력을 발휘하고 있다. 글로벌 전력시장조사 전문업체 굴든리포트에 따르면 HD현대일렉트릭은 미국 100MVA 이상 초고압변압기 시장에서 2024년 17.2%, 2025년 25.7%의 점유율을 기록하며 2년 연속 1위에 올랐다.

HD현대일렉트릭은 현재 앨라배마 제2공장 신축을 추진하고 있다. 또 내년 4월 기존 공장 증설이 마무리되면 연간 전력 변압기 생산 능력이 50% 증대되고 최대 765㎸급 변압기까지 생산할 수 있게 된다고 밝혔다.

김영기 HD현대일렉트릭 사장은 이날 행사에서 “1000번째 변압기 생산은 임직원의 기술력과 헌신, 고객의 신뢰가 함께 만들어낸 뜻깊은 성과”라고 말했다.

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