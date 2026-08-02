예뻐서 잡았다가 악취에 깜짝…여름철 ‘노린내’ 풍기는 반전 나비 정체

여름날 꽃밭이나 화단에서 유난히 눈길을 끄는 곤충이 있다. 투명하게 빛나는 날개, 선명한 무늬, 가벼운 움직임 때문에 얼핏 보면 작은 나비처럼 보인다. 호기심에 가까이 다가가 사진을 찍거나 손으로 잡아보기도 하지만, 예상치 못한 ‘반전’을 만날 수 있다. 바로 특유의 지독한 냄새다.

이 곤충들은 나비가 아니라 매미·노린재와 가까운 친척인 노린재목 곤충인 경우가 많다. 화려한 색과 독특한 날개 무늬로 사람의 눈길을 끌지만, 위협을 느끼면 몸에서 냄새 물질을 내뿜어 자신을 보호한다.

최근 해외 사회관계망서비스(SNS) 비슷한 일이 화제가 됐다. 일본 교토 후쿠치야마시에서는 주민이 나팔꽃 위에 앉은 검은색 반투명 날개의 곤충을 발견하고 “처음 보는 아름다운 나비”라며 제보했다. 하지만 전문가 확인 결과 정체는 나비가 아닌 ‘키스지하네비로운카’였다. 이 곤충은 매미·노린재와 같은 노린재목에 속하는 멸구류다. 노란 줄무늬가 있는 투명한 날개 때문에 나비처럼 보이는 특징이 있다.

한국에서도 여름철 비슷한 ‘나비 착각’을 부르는 곤충들을 어렵지 않게 만날 수 있다. 대표적인 것이 꽃과 나무 주변에서 발견되는 노린재류다. 미국 농무부(USDA)는 노린재류가 포식자를 피하기 위해 방어용 화학물질을 분비하며, 이 물질이 특유의 냄새를 만든다고 설명한다.

노린재류는 알데하이드와 유기화합물 등이 섞인 강한 냄새를 분비해 새나 거미 같은 포식자의 공격을 피한다. 사람에게는 썩은 냄새나 고수 향과 비슷하게 느껴질 수 있다.

국내에서도 국립생물자원관 등은 노린재류가 식물의 즙을 빨아먹는 흡즙성 곤충이며, 몸에서 냄새를 내는 방어 행동을 보인다고 소개하고 있다.

이 곤충은 일본에만 사는 희귀종은 아니다. 국내 곤충 분류 자료에 따르면 하네비로운카류(Flatidae)는 우리나라 남부를 비롯해 동아시아 여러 지역에 분포한다. 개체 수는 많지 않지만, 정원이나 숲에서 종종 발견되는 사례가 보고된다. 노린재와 같은 계통으로, 식물의 수액을 먹으며 살아간다.

전문가들은 이런 곤충을 발견했을 때는 손으로 만지기보다 관찰만 하는 것이 좋다고 조언한다. 대부분 사람을 물거나 독을 지니고 있지는 않지만, 몸을 압박하면 방어 분비물이 손에 묻어 냄새가 오래 남을 수 있다. 또한 작은 몸집 탓에 쉽게 손상될 수 있어 생태 관찰 차원에서도 불필요하게 잡지 않는 것이 바람직하다.