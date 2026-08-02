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본문 요약

본격적인 여름 휴가철을 맞아 서울 중구 남대문시장 상점들도 잠시 휴식에 들어간다.

다만 남대문시장은 상가와 점포마다 휴가 기간이 서로 달라 방문객들의 주의가 필요하다.

헛걸음하지 않으려면 시장을 찾기 전 '남대문관광특구' 홈페이지에서 상가별 여름휴가 일정을 미리 확인하는 것이 좋다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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여름 휴가 떠나는 시장 상인들

입력 2026.08.02 11:31

  • 정지윤 기자

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찜통더위가 이어진 2일 서울 남대문 시장의 한 상가에 여름 휴가 안내문이 붙어있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

찜통더위가 이어진 2일 서울 남대문 시장의 한 상가에 여름 휴가 안내문이 붙어있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

본격적인 여름 휴가철을 맞아 서울 중구 남대문시장 상점들도 잠시 휴식에 들어간다. 시장 곳곳의 상점 입구에는 상인들이 휴가 날짜를 알리기 위해 붙여 놓은 안내문이 눈에 띈다. 오랜 시간 가게를 지켜 온 상인들에게 여름휴가는 지친 몸과 마음을 재충전하는 소중한 시간이다.

본격적인 휴가철이 시작된 2일 서울 남대문 시장이 한산한 모습이다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

본격적인 휴가철이 시작된 2일 서울 남대문 시장이 한산한 모습이다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

본격적인 휴가철이 시작된 2일 서울 남대문 시장이 한산한 모습이다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

본격적인 휴가철이 시작된 2일 서울 남대문 시장이 한산한 모습이다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

다만 남대문시장은 상가와 점포마다 휴가 기간이 서로 달라 방문객들의 주의가 필요하다. 헛걸음하지 않으려면 시장을 찾기 전 ‘남대문관광특구’ 홈페이지에서 상가별 여름휴가 일정을 미리 확인하는 것이 좋다.

찜통더위가 이어진 2일 서울 남대문 시장의 한 상가에 여름 휴가 안내문이 붙어있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

찜통더위가 이어진 2일 서울 남대문 시장의 한 상가에 여름 휴가 안내문이 붙어있다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

본격적인 휴가철이 시작된 2일 서울 남대문 시장이 한산한 모습이다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

본격적인 휴가철이 시작된 2일 서울 남대문 시장이 한산한 모습이다. 2026.8.2. 정지윤 선임기자

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