본격적인 여름 휴가철을 맞아 서울 중구 남대문시장 상점들도 잠시 휴식에 들어간다.

다만 남대문시장은 상가와 점포마다 휴가 기간이 서로 달라 방문객들의 주의가 필요하다.

헛걸음하지 않으려면 시장을 찾기 전 '남대문관광특구' 홈페이지에서 상가별 여름휴가 일정을 미리 확인하는 것이 좋다.