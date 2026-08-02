LG전자, 제주 히트펌프 보급 1위 사업자 선정

LG전자는 2일 제주 히트펌프 보급 사업에서 1위 사업자로 선정되는 등 국내 '난방 전기화' 시장을 주도하겠다고 밝헜다.

히트펌프 보급은 정부가 탈탄소 전환 속도를 높이기 위해 추진하는 난방 전기화 정책의 핵심 사업으로, 제주를 시작점으로 하고 있다.

LG전자는 지난달 31일 제주에서 기후에너지환경부, 제주특별자치도와 함께 '히트펌프 보급사업 공식 1호 현판식'을 진행했다.