벌써 300만 ‘스파이더맨4’, 천만 갈까…‘호프’는 400만 돌파

마블 영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>(스파이더맨 4)가 개봉 5일 만인 2일 이른 오전 300만 관객을 돌파했다. 스파이더맨 개봉 이후 흥행 추이가 둔화한 나홍진 감독 영화 <호프>는 이날 누적 관객 수 400만명을 넘어섰다.

배급사 소니 픽쳐스는 <스파이더맨 4>가 전날 200만 관객을 돌파한 지 하루 만인 이날 오전 1시쯤 누적 관객수 300만 명을 넘겼다고 알렸다. 지난 29일 개봉하자마자 박스오피스 1위를 기록하고 있는 영화는 전날 하루 동안 약 90만명(매출액 점유율 81%)이 관람했다.

1100만 관객을 동원한 영화 <파묘>보다 이틀 앞선 속도다. 톰 홀랜드 주연 스파이더맨 시리즈 최초로 ‘천만 영화’에 등극할지 주목된다. 앞선 세 편은 700만~800만 관객을 모았다.

<스파이더맨 4>는 전작에서의 사건으로 연인 ‘MJ’(젠데이아)와 절친 ‘네드’(제이컵 바탈론)를 비롯한 모두에게 잊힌 스파이더맨 ‘피터 파커’(톰 홀랜드)가 고독 속에 성장하는 모습을 그린다. 시리즈 최초로 성인이 된 피터는 한층 성숙해진 모습으로 적들을 상대한다.

나홍진 감독의 영화 <호프>도 이날 400만 관객을 돌파했다. 지난 5월 칸 국제영화제 경쟁부문에 초청된 영화는 지난달 15일 국내 개봉 후 관람객들의 반응이 크게 갈렸다. 높은 액션 완성도에 대한 찬사와 헐거운 후반부 서사에 관한 불호평이 교차했다.

엇갈리는 반응이 오히려 <호프>에 대한 관심을 모았다. 관람객 스스로 상상의 해석을 덧대 느슨한 서사를 채우는 ‘망상회’ 콘텐츠가 유튜브에서 유행했다. 봉준호, 이창동, 장재현, 김지운 감독 등 화려한 GV(관객과의 대화) 라인업과 GV에서 나 감독이 추가한 설명한 설정들이 해석 열풍에 불을 붙였다.

올해 최고의 화제작이지만, 업계 추산 손익분기점인 650만~700만 명을 넘기는 것은 어려울 전망이다. 주연 배우 황정민의 사생활 논란이 불거지기 이전부터 <스파이더맨 4>에 박스오피스 1위 자리를 내준 영화는 연일 매출액 점유율 10% 초반대를 기록하며 흥행세가 꺾였다. 크리스토퍼 놀런 감독의 대작 <오디세이>가 오는 5일 개봉하면 점유율은 더 하락할 것으로 보인다.