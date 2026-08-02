남부지방 가뭄 심화에···낙동강 밀양댐 ‘경계’·영산강 평림댐 가뭄 ‘주의’ 단계 진입

남부지방 가뭄이 심화되면서 영남 밀양댐(경남 밀양시 소재)과 호남 평림댐(전남광주 장성군 소재)의 가뭄 단계가 상향됐다.

기후에너지환경부는 2일 0시를 기준으로 낙동강권역 다목적댐인 밀양댐이 가뭄 ‘경계’ 단계에 진입했다고 밝혔다. 밀양댐은 극한폭염이 이어지고 있는 양산, 밀양, 창녕군 등에 물을 공급한다.

‘경계’는 관심, 주의, 경계, 심각 4단계로 나뉘는 가뭄 단계 중 두 번째로 높은 단계다. 가뭄 단계가 경계 단계에 진입하면 농업용수 실사용량을 20~30% 추가 감량하는 조치가 시행된다. 앞서 밀양댐은 지난 6월1일 관심 단계, 6월10일 주의 단계에 진입했다.

현재 밀양댐의 저수량은 2458만t(저수율 33%)으로 예년의 52% 수준이다.

올해 밀양댐 유역에 내린 강우량은 447㎜로 예년의 52% 수준에 불과했다. 특히 홍수기가 시작된 지난 6월21일 이후 강우량은 50㎜로 예년의 12%에 그쳤다.

기후부는 밀양댐에서 밀양·양산시에 공급하던 생활용수와 공업용수를 밀양강과 낙동강에서 하루 8000t씩 대체 공급하기로 했다. 앞서 9만1000t에서 6만7000t으로 감량했던 농업용수는 강수 상황 등을 고려해 일시적으로 공급을 아예 중단할 수 있도록 했다.

낙동강권역에서는 운문댐에 가뭄 심각 단계가, 영천댐과 안동·임하댐, 성덕댐에는 가뭄 주의 단계가 발효된 상태다.

이날 영산강권역 용수댐인 평림댐의 가뭄 단계도 ‘주의’로 격상됐다. 평림댐은 영광, 담양, 장성, 함평 등에 물을 공급한다.

평림댐 저수량은 566만t으로 평년 저수량의 89%에 머물고 있다. 올해 평림댐 유역 강우량은 525㎜로 예년의 64% 수준이었다.

가뭄 단계가 주의 단계에 진입하면 농업용수 여유량과 하천유지용수 배분량을 최대 100%까지 감량하는 조치가 시행된다. 정부는 하천유지용수 전량(일 4000만t)과 농업용수 최대 30%(일 4000만t)을 감량하겠다고 밝혔다. 농업용저수지인 수양제 연계운영을 통해 저수량을 하루 최대 1만5000t 추가로 확보한다.

영산·섬진강 유역에서는 섬진강댐이 가뭄 관심 단계에 진입한 상태다.

송호석 기후부 수자원정책관은 “최근 강우량의 지역별 편차가 커 홍수와 가뭄이 동시에 발생하고 있다”며 “남부지방 가뭄 피해를 최소화하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.