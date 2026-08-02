트럼프 ‘패트리엇 약속’ 번복한 뒤···러, 키이우에 미사일 27기 쏴 9명 사망

러시아가 우크라이나 수도 키이우에 탄도미사일 27기를 포함한 미사일 35기와 드론 185기를 이용한 대규모 공습을 가해 민간인 9명이 숨지고 30명이 다쳤다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 1일(현지시간) 자신의 소셜미디어 엑스에 러시아가 발사한 탄도미사일 27기 가운데 단 1기만 요격됐다고 밝혔다. 젤렌스키 대통령은 “패트리엇 시스템의 요격미사일 자체가 없어서”라며 “탄도미사일 요격 패키지 하나하나가 우리 국민의 생명을 구한다. 그것 없이 보내는 밤마다 사상자가 늘어난다”고 밝혔다.

이번 공습은 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나에 패트리엇 자체 생산 라이선스를 제공하겠다는 약속을 뒤집은 직후 벌어졌다. 지난달 31일 트럼프 대통령은 캠프데이비드 각료회의에서 “그런 합의를 한 적 없다. 논의 중일 뿐”이라며 “그런 기술을 넘겨주는 건 신중해야 한다. 기술을 제공한 상대가 언젠가 우리에게 등을 돌릴 수도 있다”고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 8일 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 젤렌스키 대통령과 만나 기자들을 상대로 “(우크라이나에) 패트리엇 생산 라이선스를 주겠다. 이렇게 하면 우리가 충분히 안 준다고 불평할 수 없을 것”이라고 말했다. 젤렌스키 대통령은 지난다 28일 백악관에서 트럼프 대통령과의 정상회담을 가진 뒤 트럼프 대통령이 “라이선스 제공에 합의했다”고 밝혔다.

이날 공습으로 키이우 7개 구에서 피해가 발생했다. 영국 일간 텔레그래프는 다르니츠키 구에서 7명, 솔로먀낙 구에서 2명이 숨졌으며 아동 4명을 포함한 30명이 부상했다고 전했다. 주거용 건물 18채와 학교 1곳, 리투아니아 대사관, 각종 기반시설도 피해를 입었다. 이번 공습은 이번 주 두 번째 대규모 공격으로, 지난달 31일(현지시간) 공습에서도 9명이 숨졌다.

안드리 시비하 우크라이나 외교부 장관은 “하늘을 지배하는 싸움이 이 전쟁의 방향을 결정할 것”이라며 긴급한 방공 지원을 국제사회에 촉구했다.

우크라이나도 반격을 이어갔다. 젤렌스키 대통령은 흑해에서 드론 2기로 러시아 국영 원자력기업 로사톰 소유 민간 선박을 격침했다고 밝혔다. 로사톰 대표 알렉세이 리하쵸프는 성명에서 승조원 17명 전원이 생존했다고 밝혔다. 젤렌스키 대통령은 또 국경에서 약 1600㎞ 떨어진 바시코르토스탄 지역 정유시설 3곳도 타격했다고 전했다.