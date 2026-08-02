암 환자 말라가게 하는 ‘악액질’ 잡는다···카이스트, 치료법 개발

암 환자를 점점 마르고 쇠약하게 만드는 합병증인 ‘암 악액질’을 막을 수 있는 치료법이 카이스트(KAIST) 연구진에 의해 개발됐다.

카이스트는 송민호·김진국 의과학대학원 교수 연구팀이 교원창업기업인 ‘토르테라퓨틱스’와의 공동연구로 뇌의 신호를 차단해 암 악액질을 치료할 수 있는 전략을 개발했다고 2일 밝혔다.

암 악액질은 암 환자의 50~80% 겪는 대표적인 합병증이다. 암세포가 몸의 대사를 교란해 음식을 충분히 먹어도 체중과 근육이 계속 줄고 몸이 쇠약해지는 증상이 나타난다. 이로 인해 항암 치료 효과가 떨어지고 치료까지 중단되는 경우가 많아 암 환자 생존율을 낮추는 원인으로도 지목된다.

암 악액질은 현재 근본적인 치료법이 없고 식욕을 일시적으로 높여주는 정도의 치료제만 사용돼 근육 손실과 대사 이상을 막기 어려운 한계가 있다.

연구팀은 암 악액질 원인이 몸이 아니라 뇌에 있다는 점에 주목해 치료법을 개발했다. 연구는 암이 진행될 때 암세포가 분비하는 신호 단백질인 ‘GDF15’가 뇌간에서 세포가 신호를 받아들이는 단백질인 ‘GFRAL’과 결합하면 ‘먹지 말고 몸에 저장된 근육과 지방을 쓰라’는 신호가 전달돼 몸이 점점 쇠약해진다는 사실에 기반했다.

특정 유전자의 작동을 선택적으로 막는 리보핵산(RNA·유전정보를 단백질로 만드는 중간 전달물질) 기반 유전자 치료 기술인 ‘올리고뉴클레오타이드’를 이용해 GFRAL이 만들어지지 않도록 하는 치료법을 개발한 것이다. RNA 단계에서 GFRAL 생성을 막아 암 악액질을 일으키는 신호 자체를 차단함으로써 암세포가 몸에 보내는 명령을 받는 스위치를 꺼버리는 방식의 치료법이다.

연구팀은 암 악액질이 진행 중인 실험쥐에 치료제를 투여해 근육과 지방 손실이 크게 줄고 무너졌던 대사 기능이 회복되는 것을 확인했다. 실험에서는 50일 기준 생존율이 치료제 비투여군의 경우 20% 정도에 그친 반면 투여군은 약 90%로 큰 차이를 나타내 암 악액질 치료 가능성을 보여줬다.

송 교수는 “기존 치료제가 식욕을 일시적으로 높이는 데 그쳤다면 이번 연구는 뇌간의 핵심 수용체를 RNA 수준에서 직접 표적해 암 악액질의 근본 원인을 억제했다는 점에서 의미가 크다”며 “기존 항암 치료와 병행하면 암 환자 삶의 질은 물론 치료 효과와 생존율까지 높일 수 있는 차세대 항암 보조 치료 전략으로 이어질 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

연구팀은 후속 비임상 연구를 진행하고, 약물 생산·품질관리 체계를 갖춘 뒤 2030년 암 환자를 대상으로 임상 개발에 착수할 계획이다. 카이스트 의과학대학원 홍현정·박민성 박사와 토르테라퓨틱스 이민희 박사가 공동 제1저자로 참여하고, 송 교수와 김 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 지난달 국제학술지 ‘셀 리포트 메디신(Cell Reports Medicine)’에 실렸다.