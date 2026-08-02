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본문 요약

직장인의 약 절반 정도가 휴가 중 회사로부터 업무 관련 연락을 받은 경험이 있으며, 이 가운데 절반 이상이 연락을 받은 뒤 휴가 중에도 업무 처리를 했다는 조사 결과가 2일 나왔다.

노동인권단체 직장갑질 119가 여론조사 전문기관인 글로벌리서치에 의뢰해 지난 6월1~9일 전국의 만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 보면, 응답자의 48.8%가 휴가 기간 중 직장 동료나 상사로부터 업무 관련 연락을 받은 경험이 있다고 답했다.

응답자 특성별로 보면 현 직장 근로기간이 길고 직급이 올라갈수록, 임금 수준이 높을수록 휴가 중 업무 관련 연락을 받는 비중이 높아지는 것으로 나타났다.

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직장인 절반, 휴가 중 업무 연락 받아…“‘연결되지 않을 권리’ 법제화 필요”

입력 2026.08.02 12:00

  • 선명수 기자

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일러스트 | 김상민 기자

일러스트 | 김상민 기자

직장인의 약 절반 정도가 휴가 중 회사로부터 업무 관련 연락을 받은 경험이 있으며, 이 가운데 절반 이상이 연락을 받은 뒤 휴가 중에도 업무 처리를 했다는 조사 결과가 2일 나왔다.

노동인권단체 직장갑질 119가 여론조사 전문기관인 글로벌리서치에 의뢰해 지난 6월1~9일 전국의 만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 보면, 응답자의 48.8%가 휴가 기간 중 직장 동료나 상사로부터 업무 관련 연락을 받은 경험이 있다고 답했다.

응답자 특성별로 보면 현 직장 근로기간이 길고 직급이 올라갈수록, 임금 수준이 높을수록 휴가 중 업무 관련 연락을 받는 비중이 높아지는 것으로 나타났다. 정규직(58.5%)이 비정규직(34.3%)에 비해, 사무직(61.4%)이 비사무직(36.2%)에 비해 상대적으로 휴가 중 업무 연락을 받았다는 응답 비율이 높았다.

휴가 중 업무 연락을 받은 경험이 있는 직장인 중 37.7%는 ‘휴가지, 집, 카페 등의 장소에서 즉시 업무를 처리했다’고 답했다. ‘동료들에게 내용을 전달하고 처리를 부탁했다’는 답변이 30.5%, ‘업무 처리를 위해 회사로 출근하거나 현장에 복귀했다’는 답변이 15.8%로 뒤를 이었다. 회사에 휴가 중임을 알리고 업무 처리를 미뤘다는 응답은 15.6%에 그쳤다.

근무시간 외 전화, 문자, 카카오톡 등 정보통신수단을 이용한 업무 지시를 제한하는 내용의 근로기준법 개정안은 2024년 7월 박홍배 더불어민주당 의원이 대표 발의했지만, 2년 넘게 국회에 계류 중이다. 고용노동부는 지난해 말 ‘실노동시간 단축 로드맵’을 발표하면서 ‘연결되지 않을 권리’를 담은 ‘실근로시간 단축 지원법’을 올해 중 제정하겠다고 밝힌 바 있다.

정희성 직장갑질119 노무사는 “휴가나 퇴근 후와 같이 근무시간이 아닌 시간에 업무 연락을 하는 것은 노동자의 휴식권을 침해하고 공짜 노동을 강요하는 갑질 행위”라며 “온라인으로 24시간 연결이 가능해진 사회에서 눈치보지 않고 휴가와 휴식을 온전히 보장받을 수 있는 일터 문화를 만들기 위해 ‘연결되지 않을 권리’를 제도적으로 보장할 필요가 있다”고 말했다.

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