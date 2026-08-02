햇빛소득마을 1차 86개 마을 선정…2차 공모에 617개 마을 신청

행정안전부는 ‘햇빛소득마을’ 1차 공모에 신청한 129개 마을 중 86개 마을을 최종 선정했다고 2일 밝혔다.

햇빛소득마을 사업은 마을(행정리) 단위 주민들이 협동조합을 구성한 후 마을 내 주택 지붕과 농지, 주차장과 저수지 등 유휴부지에 태양광발전소를 설치해 생긴 수익을 마을 공동체와 주민에게 환원하는 재생에너지 사업이다.

선정된 86개 마을 중 9곳은 협동조합 구성과 부지 확보, 자금 계획 등 사업 요건을 갖춰 신속한 사업 추진이 가능한 것으로 평가됐다. 77개 마을은 부지 임대 협의가 진행 중이거나 자금 계획, 계통연계 상황 등 일부 보완이 필요하지만 단기간 내 사업 추진이 가능해 ‘조건부 선정’으로 결정됐다. 부지를 확보하지 못하거나 자금 계획을 제출하지 않는 등 준비가 미흡한 34개 마을은 ‘차기 신청 권고’로 통보했다. 9개 마을은 마을 사정으로 신청을 철회했다.

86개 마을을 권역별로 보면 경기 9곳, 강원 4곳, 충북 15곳, 세종 1곳, 충남 4곳, 전북 17곳, 전남광주 19곳, 대구 1곳, 경북 13곳, 경남 7곳, 제주 1곳이다.

정부는 이들 마을을 대상으로 발전 사업 허가 등 후속 절차를 안내하고 태양광 설치비의 최대 85%까지 지원할 방침이다. 선정되지 않은 마을에 대해서도 관계기관과 협력체계를 구축해 부족한 부분을 보완할 수 있도록 도울 예정이다.

이번에 선정된 마을 가운데는 공공부지를 활용하거나 정책 자금을 연계하는 등 지역 여건에 맞는 사업모델을 발굴한 사례도 있다. 경기도 가평군 상판리의 경우 군부대 사격장 운영에 따른 소음과 안전 문제로 주민들과 갈등이 있었던 유휴부지를 국방부가 상생 차원에서 마을에 제공했다. 가평군도 지방소멸대응기금 활용 계획을 제시하는 등 민·관·군이 협력했다.

지난달 31일까지 진행한 햇빛소득마을 2차 공모에는 12개 시도, 116개 시군에서 617개 마을이 신청했다. 1차 공모 때보다 신청 마을이 4배 이상 늘었다. 행안부는 “1차 공모 시 2개월에 불과했던 준비기간을 약 4개월로 늘리고, 민관합동지원단을 통한 사업부지 발굴과 권역별 설명회 등으로 마을의 사업 이해도와 준비도를 끌어올린 결과”라고 말했다. 2차 공모 최종 선정 결과는 다음달 30일 발표한다.

행안부는 “하반기 추가 공모도 검토하는 등 올해 700개 마을 발굴을 목표로 정책역량을 집중해 나갈 계획”이라고 말했다.