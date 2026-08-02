나이 들면 머리카락도 늙는다…‘에이징 헤어’ 관리법

대다수의 사람은 피부 노화에 익숙하지만 모발 노화는 상대적으로 관심이 적다. 그러나 나이가 들면 모발 색뿐 아니라 굵기와 질감, 성장 속도까지 달라진다. 전문가들은 이러한 변화는 자연스러운 노화지만 적절한 관리로 손상을 줄일 수 있다고 말한다.

가장 대표적인 변화는 흰머리다. 모발 색을 결정하는 멜라닌 색소를 만드는 세포의 기능이 떨어지면서 머리카락이 점차 회색이나 흰색으로 변한다. 유전적 영향이 가장 크지만 흡연, 만성 스트레스, 자외선 노출, 산화 스트레스도 흰머리를 앞당기는 요인으로 알려져 있다.

모발이 가늘어지는 현상도 노화 현상이다. 나이가 들수록 모낭이 점차 작아지고 성장기가 짧아지면서 새로 자라는 모발의 굵기가 감소한다. 그 결과 예전보다 머리숱이 줄어든 것처럼 보이거나 입체감이 사라질 수 있다.

특히 여성은 폐경 이후 이러한 변화가 더욱 두드러진다. 여성호르몬인 에스트로겐이 감소하면 모발 성장 기간이 짧아지고, 상대적으로 남성호르몬의 영향이 커져 정수리 부위를 중심으로 모발이 가늘어질 수 있다. 실제로 여성형 탈모는 폐경 이후 유병률이 크게 증가하는 것으로 알려져 있다.

두피 역시 노화의 영향을 받는다. 피지선 활동이 감소하면서 두피와 모발의 수분·유분이 줄어들어 머리카락이 푸석하고 윤기를 잃기 쉽다. 건조한 모발은 큐티클이 쉽게 손상돼 엉킴이나 갈라짐, 끊어짐이 증가할 수 있다.

의외의 변화도 있다. 평생 직모였던 사람이 나이가 들면서 머리카락이 곱슬곱슬하거나 반대로 곱슬머리가 다소 차분해지는 경우도 있다. 모낭의 형태가 조금씩 변하고, 호르몬 변화와 큐티클 손상이 복합적으로 작용하기 때문이다.

노화를 되돌릴 수는 없지만 진행 속도를 늦추는 생활습관은 도움이 된다. 단백질과 철분, 아연, 비타민 D, 비오틴 등 모발 성장에 필요한 영양소를 충분히 섭취하고, 과도한 다이어트는 피하는 것이 좋다. 흡연은 두피 혈류를 감소시키고 산화 스트레스를 높여 모발 건강을 악화시킬 수 있어 금연이 권장된다.

또한 잦은 염색과 펌, 고데기 사용은 이미 약해진 큐티클을 더욱 손상시킬 수 있다. 드라이어나 고데기를 사용할 때는 열 보호제를 함께 사용하고, 보습 성분이 함유된 샴푸와 컨디셔너를 선택해 수분을 보충하는 것이 도움이 된다.

손끝으로 두피를 부드럽게 마사지하면 혈액순환을 촉진해 두피 환경을 개선하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 탈모를 치료하는 효과가 입증된 것은 아니며, 갑자기 머리카락이 많이 빠지거나 특정 부위의 숱이 급격히 줄어든다면 단순한 노화가 아니라 갑상선 질환이나 철분 결핍, 원형탈모 등 질환의 신호일 수 있어 전문의 진료를 받는 것이 바람직하다.

전문가들은 “모발 노화는 누구에게나 찾아오는 자연스러운 과정이지만 유전뿐 아니라 생활습관의 영향을 함께 받는다”며 “균형 잡힌 영양 섭취와 두피 관리, 자외선과 열 손상을 줄이는 습관이 건강한 모발을 오래 유지하는 데 도움이 된다”고 조언한다.