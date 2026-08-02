국민의힘 대전시당 사무처장에 조철희 서울시당 사무처장 임명

국민의힘은 대전시당 신임 사무처장으로 조철희 서울시당 사무처장(53)을 임명했다고 2일 밝혔다.

조 신임 사무처장은 대전 출신으로 한밭고와 충남대 정치외교학과를 졸업하고, 국민의힘 전신인 한나라당 사무처 공채 6기로 입사해 조직국장과 정책국장, 기획조정국장 등 당내 주요 보직을 두루 거쳤다.

대통령실 정무수석실 선임행정관과 국회의장 정무비서관, 교육과학기술부 장관 정책보좌관 등으로 일하며 다양한 정치·행정 분야에서 경험을 쌓았다.

조 처장은 “고향인 대전을 위해 일할 기회를 갖게 돼 남다른 감회와 깊은 책임감을 느낀다”며 “시민들에게 진정성 있게 다가가는 국민의힘 대전시당을 만들고, 더 살기 좋고 발전하는 대전을 만들어 가는데 미력하나마 최선을 다해 힘을 보태겠다”고 말했다.

국민의힘 대전시당은 이번 사무처장 인사와 함께 박두용 부국장을 사무부처장에 임명하고, 박현정 충남도당 팀장을 총무팀장으로 발령하는 사무처 인사도 단행했다.

신임 시당위원장 취임에 맞춰 조직을 정비해 시민들과의 소통을 강화하고, 지역 현안 해결과 민생 회복을 위한 현장 활동을 강화하겠다는 계획이다.

국민의힘 대전시당은 지난달 28일 운영위원회에서 이장우 전 대전시장을 신임 시당위원장으로 추대했다.