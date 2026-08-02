충남 12개 시군으로 폭염경보 확대···재난안전대책본부 비상 1단계 가동

충남도는 2일 도내 전역에 폭염 특보가 확대됨에 따라 지역재난안전대책본부 비상 1단계를 선제 가동한다고 밝혔다.

충남에는 이날 낮 12시 기준으로 12개 시군에 폭염 경보가 내려졌으며, 금산·예산·서천 등 3개 군에는 폭염 주의보가 발효된 상태다.

금산과 계룡을 제외한 13개 시군에는 열대야 주의보도 내려져 온열질환자 발생 등 폭염 피해 발생 위험이 커지고 있다.

도는 이에 따라 재난안전대책본부 비상 1단계를 긴급 가동해 고령자와 1~2인 가구, 건설·농업 분야 등의 야외 작업자들에 대한 예찰을 강화하기로 했다.

폭염 취약 주민들의 건강 상태와 안전을 집중적으로 살피면서 마을 단위 현장 대응을 강화한다는 계획이다.

또 폭염 특보 상황과 기온 변화를 지속적으로 모니터링하고, 각 시군 및 유관기관과 함께 비상근무 체계를 유지하면서 인명 피해 우려가 있는 경우 즉각적인 현장 대응에 나설 방침이다.

홍종완 도 행정부지사는 “현재 폭염은 더운 날씨를 견디는 문제가 아니라 도민 생명과 직결된 재난 상황”이라며 “모든 행정력을 동원해 인명 피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “고령자와 야외 작업자 등은 더운 시간대 장시고나 외부활동을 금지하고, 충분한 휴식을 취하며 수분을 섭취해 달라”고 당부했다.

충남에서는 지난달 31일 기준으로 모두 109명의 온열질환자가 발생했으며, 지난달 12일에는 천안에서 비닐하우스 작업을 하던 80대 노인이 쓰러져 숨지기도 했다. 돼지 3871마리와 가금류 2만6371마리 등 가축 3만여마리가 폐사하는 피해도 발생했다.