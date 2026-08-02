트럼프, ‘주말 대공습’ 일단 보류···극단적 위협 후 취소 반복하는 오락가락 행보가 협상 최대 걸림돌

이란의 에너지 시설을 대대적으로 타격하겠다고 예고했던 도널드 트럼프 미국 대통령이 “이란과 다른 중동 국가들의 요청에 따라 공격 계획을 전격 취소한다”고 밝혔다. 확전을 피하고 협상 재개를 압박하기 위해 강온 양면 작전을 쓰려는 것으로 보인다. 그러나 종잡을 수 없이 오락가락하는 트럼프 대통령의 행동이야말로 외교적 협상의 최대 장애물이란 지적이 나온다.

트럼프 대통령은 1일(현지시간) 자신의 소셜미디어를 통해 “이란과 다른 중동 국가들로부터 ‘합의의 큰 틀’이 마련됐으니 공격을 보류해 달라는 요청을 방금 받았다”며 “여기(합의)에는 호르무즈 해협의 즉각적이고 완전한 개방, 이란의 핵 위협 종식이 포함될 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “미국은 2차 세계대전 이후 유례없는 수준의 군사적 위협과 힘, 역량을 바탕으로 이란에 맞설 만반의 준비를 마쳤지만, 세계의 이익과 이란의 생존을 위해 ‘신속한 합의 도출’을 전제로 공격을 취소하는 데 동의했다”고 강조했다.

앞서 CBS 방송 등 미 언론은 미·이스라엘이 주말인 1~2일 사이에 이란의 에너지 기반 시설을 겨냥해 역대 가장 강력한 공습 작전을 계획 중이라고 보도했다. 트럼프 대통령도 전날 메릴랜드주 캠프 데이비드에서 열린 내각회의에서 “우리는 그들을 매우 강하게 타격할 것”이라며 대대적인 공습을 예고한 바 있다.

하지만 미국이 실제 이란의 원유·가스 시설이나 발전소를 공격할 경우 이는 필수의료시설 등에 전력을 차단하는 것이어서 국제법 위반이라는 비판을 피하기 어렵다. 또한 에너지 시설 타격은 서로의 ‘레드라인’을 넘는 것인 만큼 급격한 확전으로 이어질 공산이 크다. 이란은 미국이 에너지 시설을 공습할 경우 중동 지역 내 미국 에너지 시설에 보복을 가하겠다며 맞대응을 예고한 상태였다.

미 온라인 매체인 액시오스는 트럼프 대통령이 대이란 공격을 전격 취소한 배경 중 하나로 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자의 만류를 꼽았다. 트럼프 대통령과 빈 살만 왕세자의 통화 내용을 전달받은 한 관계자는 AP통신에 “사우디 측은 이란이 사우디 및 다른 걸프 국가들의 에너지 시설을 공격해 보복할 수 있다는 점을 우려하면서, 트럼프 대통령에게 이란을 상대로 검토 중인 새로운 대응 조치가 무엇인지에 대해 명확한 설명을 요구했다”고 전했다.

오는 11월 중간선거를 앞둔 상황에서 확전은 트럼프 대통령도 원하지 않는 시나리오다. 이란 전쟁에 대한 미국 시민의 지지율은 갈수록 급격히 하락하고 있다. AP통신이 지난달 30일 발표한 여론조사 결과를 보면, 미국 성인의 약 3분의 2는 이란과의 전쟁이 가치 없는 전쟁이라고 생각하는 것으로 나타났다. 특히 트럼프 대통령의 이란 문제 해결 방식을 지지한다는 공화당 지지자의 응답률은 61%로 나타나 불과 한 달 새 10%포인트 하락했다.

문제는 트럼프 대통령이 극단적인 위협 언사를 내뱉었다가 취소하는 일이 반복되면서 외교적 해법을 더욱 어렵게 만들고 있다는 데 있다. CNN은 “트럼프 대통령은 사우디아라비아에 우라늄 농축을 허가해주는 원자력 협상을 맺겠다고 했다가 말을 바꿨고, 우크라이나에 패트리엇 미사일 생산을 허가하겠다는 약속도 뒤집은 것으로 보인다. 지난 몇 달 동안 미국과 무역 협정을 맺은 교역 파트너들도 할 말이 많을 것”이라며 “이런 상황에서 이란은 트럼프 대통령과 협상을 한다고 해서 그 합의가 실제로 유지될 수 있을 거라 믿기 어렵다는 합리적인 계산을 하고 있을 것으로 보인다”고 지적했다.

미 싱크탱크 ‘국방우선순위’의 윌 월도프 선임연구원은 “미국이 (이란 전쟁의) 수렁에서 벗어나기 위한 첫걸음은 군사력 사용을 강화한다고 해서 문제가 해결되지 않는다는 점을 인정하는 것”이라면서 “최소한 이란에 낮은 수준의 우라늄 농축을 할 수 있도록 허용하는 등 기대 수준을 현실적으로 조정해 합의를 이끌어내야 한다”고 더힐에 말했다.