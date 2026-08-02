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행안부, 폭염 중대본 2단계 가동···“범정부 대응 강화”

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본문 요약

행정안전부는 전국적인 폭염 장기화에 따라 2일 오후 1시 중앙재난안전대책본부 2단계를 가동하고 범정부 대응을 한층 강화한다고 밝혔다.

국장급 현장총괄관리관을 수도권과 경남 등 남부권에 파견하고, 현장상황관리관도 전국적으로 파견해 지역별 폭염 대응상황과 지원 필요사항을 점검한다.

행안부는 폭염중대경보가 잇따라 발령된 남부권에 재난구호지원사업비 1억7000만원을 추가로 지원할 계획이다.

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행안부, 폭염 중대본 2단계 가동···“범정부 대응 강화”

입력 2026.08.02 13:46

  • 노도현 기자

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경남 창원시에 폭염중대경보가 내려진 지난달 31일 오전 창원시 성산구 한 도로 공사 현장에서 작업자들이 중앙분리대 설치 작업을 하고 있다. 연합뉴스

경남 창원시에 폭염중대경보가 내려진 지난달 31일 오전 창원시 성산구 한 도로 공사 현장에서 작업자들이 중앙분리대 설치 작업을 하고 있다. 연합뉴스

행정안전부는 전국적인 폭염 장기화에 따라 2일 오후 1시 중앙재난안전대책본부(중대본) 2단계를 가동하고 범정부 대응을 한층 강화한다고 밝혔다.

현장 중심 대응체계 강화를 위해 중앙부처와 지방정부 간부급을 중심으로 주 1회 또는 매일 현장 점검을 운영한다. 국장급 현장총괄관리관을 수도권과 경남 등 남부권에 파견하고, 현장상황관리관도 전국적으로 파견해 지역별 폭염 대응상황과 지원 필요사항을 점검한다.

행안부는 폭염중대경보가 잇따라 발령된 남부권에 재난구호지원사업비 1억7000만원을 추가로 지원할 계획이다. 지역별 지원액은 전남광주 8000만원, 부산 2000만원, 울산 2000만원, 경남 5000만원이다. 사업비는 남부권 내 폭염이 극심한 지역을 중심으로 무더위쉼터 냉방비 등 운영비, 취약계층 구호물품 구입에 활용된다.

아울러 행안부는 강수량 부족과 저수율 하락으로 용수 공급에 어려움을 겪고 있는 경남·경북 등 가뭄지역에 재난안전특별교부세 57억5000만원을 긴급 지원할 계획이다.

윤호중 행안부 장관은 “폭염과 가뭄은 농업인의 생업뿐만 아니라 어르신과 야외근로자 등 취약계층의 일상을 직접적으로 위협하는 재난”이라며 “중대본 2단계 운영을 통해 국민 피해를 최소화하는 데 총력을 다하겠다”고 말했다.

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