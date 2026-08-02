정청래·김민석, 서로 향해 “윤리위 제소해야” 공세…극한 대립 보이는 민주당 전대

8·17 더불어민주당 전당대회 순회경선 이틀째인 2일 차기 당대표 선거에 출마한 정청래·김민석 의원(기호순)이 서로를 향해 “당 윤리위원회에 제소하겠다”며 공방을 벌였다. 김 의원이 계파 행위를 한 친정청래(친청)계 최고위원들을 윤리위에 제소하겠다고 하자, 정 의원도 신천지 개입 의혹을 제기한 김 의원을 윤리위에 제소하겠다고 맞섰다. ‘반명’, ‘배신자’ 등 인신공격성 발언까지 잇따르며 전당대회가 극한 대립 양상을 보이고 있다.

김 의원은 이날 울산 울주군 울산전시컨벤션센터에서 열린 민주당 울산 순회경선 합동연설회에서 “선거 과정에서 잘못된 계파 행위를 한 사람들, 상대 후보 연설에 잘못된 비난과 선동을 한 사람들을 모조리 윤리위에 제소하겠다”며 “만에 하나 지도부에 들어가도 심판받게 하겠다”고 말했다. 정 의원 지지자들 사이에서 공유된 이른바 생일 투표 전략을 당원들의 자발적인 활동이라고 말한 친청계 최고위원들을 겨냥한 발언으로 풀이된다.

그러자 정 의원은 신천지 전당대회 개입 의혹을 제기한 김 의원을 윤리위에 제소하겠다고 맞섰다. 그는 “신천지로 당을 공격하고 당원들 가슴에 상처를 주고 위헌 정당 위험에 빠뜨린 김민석 의원은 당대표가 되면 반드시 윤리위에 제소해서 심판받도록 하겠다”고 말했다. 그는 김 의원을 향해 “신천지 근거가 있으면 근거를 대시라. 왜 며칠 동안 신천지 신자도 얘기를 못 꺼내냐”며 “2002년 노무현을 배신하고 정몽준에게 갈 때부터 알아봤다”고 말했다.

‘이재명 대통령 필패론’을 주장한 유시민 작가 발언을 놓고 ‘반명 논란’도 벌어졌다. 김 의원은 유 작가를 김지하 시인, 이낙연 전 민주당 대표에 빗대며 “다른 당의 정치를 하려면 하라”며 “그러나 평론의 이름으로 과거 민주 진영의 길을 떠났던 분들처럼 다시 오류에 들지 말라”고 말했다. 유 작가 발언에 ‘노코멘트’하겠다고 밝힌 정 의원을 향해서도 “언행을 일치하지 못하고 비판할 때 비판하지 못하면 반명”이라며 “명·청대전의 악순환을 연장하자고 주장하는 분들은 당을 망하게 하고 나라를 망하게 하는 것”라고 말했다.

이에 정 의원은 김 의원의 과거 탈당 이력을 들며 “한 번 배신한 사람은 또 배신한다”며 “나는 공천 탈락했어도 탈당하지 않았다”고 말했다. 또 “4년 전 김 후보는 지방선거 패배가 이재명 탓이라고 이 대통령을 공격했고, 4년 후에는 정청래를 공격하고 있다”며 “이 대통령이 인기가 떨어졌을 때 김 의원 태도를 지켜보겠다”고 말했다. 그는 “이언주 의원과 텔레그램을 한 국무위원은 누구냐”며 김 의원을 지지하는 친이재명(친명)계 의원들이 대통령의 지론이었던 조국혁신당과의 통합에 반대했다는 점도 부각했다.

송영길 의원은 정 의원에게 지난 6·3 지방선거와 함께 치러졌던 국회의원 보궐선거 결과 책임을 물었다. 그는 “지난 보궐선거에서 민주당 의석이었던 부산 북구갑, 충남 공주·부여·청양 등을 다 국민의힘에 넘겼다”며 “이게 승리냐”고 말했다. 또 “정 후보는 네거티브는 하지 않고 정당방위는 하겠다고 했지만 이재명 정부를 공격하는 사람은 방어해야 하지 않겠냐”며 “유시민 작가의 저주에 대해서는 부처의 눈으로 바라보면서 왜 동료 후보들은 공격하냐”고도 말했다.