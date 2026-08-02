서울 학교 밖 청소년도 첫 학평 응시…내년 전국 확대 협의

서울 지역 학교 밖 청소년이 오는 10월 전국연합학력평가를 볼 수 있게 됐다. 지난 3월 법원이 학교 밖 청소년의 전국연합학력평가 응시를 제한한 서울시교육청 처분을 취소하라고 판결한 이후 5개월 만에 나온 제도 개선 조치다. 서울시교육청은 이번 시범 운영 결과를 토대로 내년에는 전국 확대도 협의할 계획이다.

서울시교육청은 오는 10월 고3 전국연합학력평가에 학교 밖 청소년도 응시할 수 있도록 시범 운영을 실시한다고 2일 밝혔다.

원칙적으로 전국연합학력평가는 고등학교 1~3학년 재학생에게만 응시 자격을 부여하는데, 10월 시험에 응시하는 고3 청소년에 한해 시범적으로 문턱을 낮추기로 한 것이다. 학교 밖 청소년이 전국연합학력평가에 응시하는 것은 이번이 처음이다. 서울시교육청은 “학교 밖 청소년의 학습 동기를 높이고, 진로·진학 설계에 필요한 객관적 자료를 제공하는 계기가 될 것”으로 기대했다.

이는 지난 3월 서울행정법원이 학교 밖 청소년 2명이 서울시교육감 등을 상대로 제기한 소송에서 전국연합학력평가 응시 신청 거부 처분을 취소하라고 판결한 이후 나온 제도 개선 조치다. 당시 재판부는 학교 밖 청소년을 일률적으로 응시 대상에서 제외하는 것은 교육 기회를 과도하게 제한하는 것으로 판단했다.

응시 대상은 ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’에 따른 학교 밖 청소년 중 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 응시 예정자다. 단, 서울시 학교밖청소년지원센터 또는 서울시교육청 학교 밖 청소년 도움센터 등록자이면서 고졸 검정고시 합격자 또는 2026년도 제2회 고졸 검정고시 접수자여야 한다.

응시를 희망하는 학교 밖 청소년은 오는 3일부터 11일까지 서울특별시학교밖청소년지원센터, 서울꿈드림센터, 서울시교육청 학교 밖 청소년 도움센터를 통해 온라인으로 신청하면 된다. 응시료는 없으며 시험은 서울시교육청이 지정한 시험장에서 치러진다.

서울시교육청은 이번 시범 운영 결과를 바탕으로 내년부터는 학교 밖 청소년에게 전국연합학력평가 응시 기회를 확대하는 방안을 전국 16개 시·도교육청과도 협의할 계획이라고 밝혔다.