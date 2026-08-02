벌쏘임 72%·뱀물림 57% 7~9월에 집중···휴가철 야외활동 주의

여름 휴가철부터 가을 수확기가 이어지는 7~9월에 벌쏘임과 뱀물림 사고가 집중되는 것으로 나타났다. 여름 휴가철인 7~8월에는 10대와 30대가 야외·여가활동을 하다 벌에 쏘이는 사례가 두드러졌다. 뱀물림 사고는 농작물 수확철인 9월에 가장 많았다.

2일 질병관리청은 최근 5년간(2021~2025년) ‘응급실손상환자심층조사’ 분석 결과를 발표했다.

분석 결과 최근 5년간 벌쏘임 사고는 모두 3405건 발생했는데 이 중 2450건(71.9%)이 7~9월에 집중됐다. 월별로는 8월이 883건(25.9%)으로 가장 많았고, 7월 805건(23.6%), 9월 762건(22.4%) 순이었다. 벌쏘임 환자 가운데 77명이 입원했고 15명이 숨졌다.

벌쏘임은 사람들이 야외활동에 나서는 낮과 주말에 많이 발생했다. 낮 12시부터 오후 6시 사이 전체 사고의 41.7%가 발생했고, 토·일요일 사고가 46.3%를 차지했다. 발생 장소는 산과 해변 등을 포함한 야외·강·바다가 37.2%로 가장 많았다. 도로가 18.4%, 집이 16.2%로 뒤를 이었다. 사고 당시 활동은 음료를 마시는 등 일상생활이 36.8%로 가장 많았고 여가활동 23.1%, 업무 21.2% 순이었다.

월별·연령별로 보면 7~8월에는 10대와 30대에서 야외·여가활동 중 벌에 쏘이는 사례가 두드러졌다. 반면 9월에는 40대 이상에서 벌초나 농작업 등 야외 업무 중 사고가 많았다.

같은 기간 뱀 물림 사고는 665건 발생했다. 이 가운데 7~9월 사고가 378건으로 전체의 56.8%를 차지했다. 월별로는 9월이 164건(24.7%)으로 가장 많았고, 8월 112건(16.8%), 7월 102건(15.3%) 순이었다.

뱀물림은 입원으로 이어지는 비율이 높았다. 전체 환자의 60.2%인 400명이 입원했고 6명은 숨졌다. 사고는 정오부터 오후 6시 사이 40.2%, 오전 6시부터 낮 12시 사이 30.7%가 발생했다. 주말 사고는 전체의 39.0%였다.

뱀물림 환자 10명 중 7명 이상은 50대 이상이었다. 60대가 30.2%로 가장 많았고 70대 이상 24.5%, 50대 18.2% 순이었다. 특히 사고가 가장 많았던 9월에는 뱀물림 환자 164명 가운데 119명(72.6%)이 50대 이상이었다.

사고 당시 활동은 농작물 수확 등 업무가 28.4%로 가장 많았고, 일상생활 25.4%, 제초나 창고 정리 등 무보수 업무 21.7% 순이었다.

뱀에 물린 장소는 야외·강·바다가 43.0%로 가장 많았고, 밭과 같은 농장·일차산업장이 27.7%를 차지했다. 집에서 발생한 사고도 14.7%였다. 분리수거장이나 창고 등 집 주변 옥외 공간에서 물린 경우도 있었다.

질병청은 벌쏘임을 예방하려면 검정색이나 갈색 등 어두운색보다 밝은색 긴소매 옷을 입는 것이 좋다고 밝혔다. 벌에 쏘였을 때는 신용카드 등으로 벌침을 밀어내 제거해야 한다. 통증이 계속되거나 호흡곤란과 같은 과민반응이 나타나면 즉시 병원을 찾아야 한다. 또 뱀을 발견하면 잡으려 하지 말고 즉시 안전한 곳으로 대피한 뒤 119에 신고해야 한다. 물렸을 때는 상처 부위를 심장보다 낮게 두고 움직임을 줄여야 한다. 상처를 칼로 째거나 입으로 독을 빨아내는 행동, 술이나 카페인을 마시는 것은 상태를 악화시킬 수 있다.