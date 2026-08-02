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한성숙, 범부처 폭염대응 당부 “취약계층 보호·안전수칙 점검”

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본문 요약

한성숙 국무총리는 2일 폭염 상황이 심화하고 일부 지역에서는 가뭄 피해 우려도 제기됨에 따라 관계부처와 지방정부에 소관 업무에 대해 적극 대응할 것을 긴급 지시했다.

아울러 행정안전부에는 각 부처 및 지방정부의 폭염 대책 추진 상황을 점검하고, 범부처 대응이 유기적으로 이뤄지도록 적극 조정·지원할 것을 주문했다.

지방정부 역시 지속적으로 폭염 현장을 방문해 무더위쉼터 등의 운영 상황을 철저히 점검할 것을 당부했다.

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한성숙, 범부처 폭염대응 당부 “취약계층 보호·안전수칙 점검”

입력 2026.08.02 13:59

  • 민서영 기자

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한성숙 국무총리가 지난달 31일 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난안전상황실 서울상황센터에서 열린 폭염ㆍ가뭄 대처사항 점검회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

한성숙 국무총리가 지난달 31일 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난안전상황실 서울상황센터에서 열린 폭염ㆍ가뭄 대처사항 점검회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

한성숙 국무총리는 2일 폭염 상황이 심화하고 일부 지역에서는 가뭄 피해 우려도 제기됨에 따라 관계부처와 지방정부에 소관 업무에 대해 적극 대응할 것을 긴급 지시했다.

보건복지부에는 독거노인·쪽방 거주민 등 취약계층 이용 시설의 냉방 가동 상황을 점검하고 수시로 안부를 확인하는 등 보호 대책을 강화할 것을, 고용노동부에는 물류센터·건설 현장의 폭염 안전 기본 수칙 준수와 무더위 시간 작업 중지 등을 지도·점검할 것을 각각 주문했다.

농림축산식품부는 고령 농업인이 무리하게 논·밭일을 하지 않도록 마을방송을 통해 야외작업 자제를 당부하고 지방정부와 협력해 현장 점검을 실시하도록 했다.

기후에너지환경부에는 냉방 수요 급증에도 전력 수급이 안정적으로 유지되도록 예비율 등을 수시 점검하고 가뭄 취약 지역의 생활·지역용수 공급 상황을 면밀히 관리하라고 지시했다. 농식품부와 해양수산부에는 가축·양식어류의 폐사 피해 최소화를 위한 지원도 요구했다. 아울러 행정안전부에는 각 부처 및 지방정부의 폭염 대책 추진 상황을 점검하고, 범부처 대응이 유기적으로 이뤄지도록 적극 조정·지원할 것을 주문했다.

지방정부 역시 지속적으로 폭염 현장을 방문해 무더위쉼터 등의 운영 상황을 철저히 점검할 것을 당부했다.

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