국민의힘 주진우 “지난 대선 109곳 투표율 조작” 의혹 제기…“시간당 100명 단위 증가”

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 국회 국정조사특별위원회 소속 주진우 국민의힘 의원이 지난 대선에서 투표구 109곳의 투표율이 조작됐다는 의혹을 2일 제기했다.

주 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 지난 대선 당시 “서대문구 홍은2동 투표소 3곳에서는 시간마다 투표자 수를 100명 단위로 임의로 지어내 허위로 입력했다”고 밝혔다. 주 의원은 “오전 7시 100명, 8시 100명, 9시 100명, 10시 200명, 11시 100명, 12시 200명, 13시 200명 등 투표자 수가 11시간 연속 100명 단위로 증가했다”며 “여기가 무슨 북한인가. 투표수를 일부러 제한한 것인가. 서버에 허위 입력한 것이 분명하다”고 말했다.

주 의원은 지난 대선 때 창원 의창구에선 “오전 7시부터 정오까지 5시간 연속으로 투표자 수가 정확히 100명씩만 증가했다”며 “이런 방식으로 100명 단위로 끊어 투표자 수를 부정 입력한 투표구가 5곳”이라고 말했다.

주 의원은 “갑자기 일정 시간 투표자 수가 단 한 명도 증가하지 않은 투표구도 90곳에 이른다”며 “예를 들어 경기 오산시 남촌1투표구에서는 1시간 동안 259명이 증가한 뒤 3시간 동안 단 한 명도 늘지 않았다”고 말했다.

주 의원은 “2시간 이상 연속으로 1명 또는 2명만 증가한 투표구도 14곳”이라고 말했다. 그는 서울 강남구 세곡동1투표구를 예로 들며 “한 시간 동안 292명이 증가한 직후 2시간 동안 2명만 투표했다”고 밝혔다.

주 의원은 “결국 지난 대선에서 총 109곳에서 투표자 수를 고의 조작한 것이 드러난 것”이라고 말했다. 한 시간마다 100명 단위로 증가한 투표구 5곳, 일정 시간 동안 투표자 수가 증가하지 않은 투표구 90곳, 2시간 연속으로 1~2명만 투표한 곳으로 집계된 투표구 14곳을 합친 수다.

주 의원은 “선관위는 진상조사 운운하며 증거를 건드리는 행위를 즉각 멈추라. 수사의 대상자가 증거를 인멸해서는 안 된다”며 “선관위 위주의 올림픽공원 재검표는 증거인멸 행위다. 할 때마다 달라지는 선관위의 재검표 결과에 국민은 승복할 수 없고 특검의 강제 수사만이 진상을 규명할 수 있다”고 말했다.

주 의원은 투표용지 부족 사태의 진상규명을 위해 출범한 검경 합동수사본부를 향해서는 “특검이 발족될 때까지 신속한 강제 수사로 증거를 최대한 확보해야 한다”며 “선관위 말단 직원 달랑 2명 입건하고 부분 압수수색으로는 증거를 조기에 확보할 수 없다”고 밝혔다.