국장 뜬 서학개미, 미국서도 50조 날렸다

미국 증시에 투자한 이른바 ‘서학개미’들이 최근 두 달간 50조원에 가까운 손실을 본 것으로 나타났다. 국내 증시의 하락세에 실망하고 ‘미장’으로 옮겨갔으나, 반도체 관련 레버리지 상품에 많은 금액을 베팅하면서 손실로 이어진 것으로 추정됐다.

2일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 7월 1∼31일(조회일 기준) 서학 개미의 미 주식 순매수는 46억4241만달러(약 6조6988억원)로 집계됐다.

이는 지난 1월(50억299만달러) 이후 6개월 만에 최대 순매수액이다.

서학개미의 올해 미국 주식 순매수액은 1월에 정점을 찍은 이후 3월까지 감소하다가 4월과 5월은 순매도로 뒤집혔다. 코스피 활황에 상당수 자금이 국내 증시로 복귀한 결과다.

그러다 6월 들어 국내 증시가 내리막을 걸으면서 다시 미국 주식 순매수(6억3296만달러)로 돌아섰고, 7월에는 순매수 규모가 크게 늘었다. 6월과 7월 두 달간 투자자들이 미 증시에 쏟아부은 자금은 총 52억7537만달러다.

하지만 두 달간 서학개미들의 평가손실은 50조원에 육박했다. 지난 5월 말 2041억 달러였던 서학개미의 미 주식 보관액(평가액)은 지난달 30일 1704억 달러로, 337억달러(48조6729억원)가 증발했다. 손실액은 5월 말 평가액의 약 16.5%에 달한다.

이 기간 미 증시 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수(7580.06 →7437.63, -1.88%)와 나스닥 지수(2만6972.62→2만5122.18, -6.85%)의 하락률을 크게 넘어선다.

이는 지난달 30일 기준 서학개미들의 가장 많이 보유한 테슬라(179억 달러) 주가가 같은 기간 29.1%하락한 영향이 컸다. 그다음으로 인기가 많은 엔비디아 주가도 같은 기간 7.6% 내렸다.

미 증시 레버리지 상품에 대한 투자도 큰 손실로 이어진 것으로 추정됐다. 6월과 7월 두 달간 서학개미들이 가장 많이 순매수한 종목은 필라델피아 반도체지수 일간 수익률을 3배로 추종하는 ETF ‘속슬(SOXL)’로 총 37억7486만 달러(5조4520억원)어치 순매수했다. 이 기간 속슬 주가는 224.34달러에서 114.72달러로 반 토막 났다.

업계 한 관계자는 “국내 ‘삼전닉스’ 레버리지 상품은 2배까지 추종하는 반면 속슬은 3배까지 추종해 위험성이 더 높다”며 “글로벌 반도체 종목들이 전반적으로 하락하면서 서학개미들도 손실을 봤을 것”이라고 말했다.