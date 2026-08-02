7월 수출 988억달러 ‘1조 클럽’ 가시권…반도체 쏠림 우려는 여전

반도체 수출 410억달러…전체 수출액의 41.5% 인공지능 거품론·중국 반도체 자립 등 변수 많아 “반도체가 모든 자원 흡수” 제조업 악화 우려도

지난달 국내 수출 실적이 1000억 달러에 육박하며 연 수출 1조 달러 가능성이 커졌다. 수출 호실적의 일등 공신은 반도체다. 반도체는 두 달 연속 400억 달러 이상의 실적을 냈다. 하지만 인공지능(AI) 거품론이 여전하고 중국 메모리 업계 급성장까지 더해지면서 반도체 수출 쏠림 현상에 대한 우려의 목소리가 나온다.

산업통상부가 지난 1일 발표한 7월 수출액은 988억9000만 달러로 지난해 7월과 비교해 62.8% 증가했다. 처음으로 1000억 달러를 돌파했던 6월(1022억5000만 달러)에 이은 역대 2위 기록이다. 반도체 수출은 410억1000만 달러로 집계됐다. 이 역시 6월(448억2000만 달러)에 이어 역대 2위 기록이다.

정부와 산업계는 올해 수출액이 총 1조 달러를 넘길 수 있다는 기대감을 드러내고 있다. 1월부터 7월까지 누적 수출액은 5952억 달러다. 남은 5개월 동안 4044억 달러 수출액을 올리면 ‘1조 달러 클럽’에 가입할 수 있다.

믿는 구석은 역시 반도체다. 강감찬 산업부 무역투자실장은 “보통 하반기에 수출이 상반기보다 많이 되는 만큼 1조 달러 수출액 전망이 점점 가능한 상황으로 바뀌고 있다”며 “반도체 가격 상승세가 계속되고 있고 물량 공급이 제한된 측면이 있어서 긍정적으로 볼 수 있다”고 설명했다.

다만 일각에선 지나친 반도체 수출 쏠림 현상을 무작정 반길 일만은 아니라는 지적도 나온다. 지난달 전체 수출액에서 반도체가 차지하는 비중은 41.5%였다. 5월엔 42.3%, 6월엔 43.8%였다. 지난해 7월엔 24.2%에 불과했다.

전문가들은 먼저 글로벌 빅테크 기업의 AI 데이터센터 건설 등으로 인한 메모리 반도체 호황이 언제까지 이어질 수 있을지 장담할 수 없다고 지적한다. 반도체 공급 과잉으로 수출 호조세가 꺾이면 반도체에 지나치게 기댔던 수출 구조가 무너질 수 있다는 논리다.

양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 2일 통화에서 “지금처럼 반도체가 잘 팔릴 수 있는 배경엔 미국의 AI 데이터센터 건설과 같은 바람이 있었기 때문”이라며 “미국의 AI 투자 흐름에 따라 한국 수출 실적이 널뛸 수 있다”고 말했다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가 변동성이 극심한 이유와 궤를 같이한다는 것이다.

도널드 트럼프 미국 행정부의 정책 일관성이 떨어진다는 점도 위험 요소다. 반도체는 지난해 7월 한·미 무역 협상에 따라 무관세가 유지되고 있지만 언제라도 뒤집힐 가능성이 있다. 한국무역협회는 지난 1월 보고서에서 “반도체, 반도체 장비, 스마트폰, 솔리드스테이트드라이브(SSD) 등 반도체 파생 제품까지 관세 조치가 확대될 가능성을 배제할 수 없다”고 밝혔다.

중국의 반도체 자립 움직임도 변수다. 산업연구원은 이날 발표한 보고서에서 “미국의 대중 반도체 수출 통제가 중국의 반도체와 AI 생태계 자립을 재촉했다”고 분석했다. 산업연구원은 12인치 웨이퍼의 중국산 점유율이 2020년 3%에서 올해 32%로 확대될 전망이라고 했다.

한국은 지난달 중국에 115억6000만 달러 규모의 반도체를 수출했다. 지난해 7월보다 251.7% 증가한 수치다. 업계 관계자는 “중국이 한국 반도체가 더는 필요하지 않은 순간이 언젠가는 오지 않겠는가”라고 말했다.

반도체 수출 쏠림으로 철강과 석유화학 등 전통적인 제조업 기반이 흔들릴 수 있다는 시각도 있다. 양 교수는 “반도체 수출 경쟁력 유지를 위해 다른 제조업엔 별다른 투자가 이뤄지지 않을 수 있다”며 “현재 주식시장 흐름과 마찬가지로 반도체가 모든 자원을 흡수할 위험이 있다”고 지적했다.

산업연구원은 중국이 AI를 활용해 전통 제조업을 고도화하고 있다며, 한국도 철강·조선 등 독자적 데이터와 숙련된 경험를 기반으로 ‘한국형 제조 대규모언어모델(LLM)’을 구축해 기존 제조 강점과 결합해야 한다고 제언했다. 아울러 석유화학 등 전통 소재 데이터의 자산화와 초고부가 소재·부품 신수요 선점을 통해 ‘K소재·부품 고도화’를 이뤄야 한다고 했다.