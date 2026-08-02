폭염에 인천 펜타포트 록 페스티벌서 온열질환자 잇따라 발생

연일 폭염이 이어지면서 록 음악 축제인 ‘2026 펜타포트 록 페스티벌’ 행사에서 온열질환자가 잇따랐다.

2일 인천시에 따르면 전날 오후 6시쯤 인천 연수구 송도동 송도달빛축제공원에서 열린 펜타포트 록 페스티벌 행사장에서 A씨(20대)가 의식을 잃고 쓰러졌다.

열경련 증상을 보인 A씨는 목격자의 신고로 출동한 구급 대원에게 안전조치를 받은 뒤 인근 병원으로 이송됐다. 병원 이송 당시 A씨는 의식을 회복한 것으로 알려졌다.

A씨 이외에도 행사 기간 중 온열 질환 증세를 보인 관람객 다수가 병원으로 이송됐다. 지난달 31일과 전날에 각각 3명씩 모두 6명이 열경련 등 온열질환 증세를 보여 병원으로 옮겨졌다.

행사 마지막 날인 이날에는 오후 2시 기준으로 온열 질환자가 발생하지 않았다. 다만 늦은 시간까지 행사가 이어지는 만큼 전체 온열질환자 수가 추가로 발생할 가능성이 있다.

펜타포트는 인천광역시가 주최하는 유명 록 페스티벌이다. 지난달 31일부터 이날까지 3일간 인천 송도달빛축제공원에서 진행된다.