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본문 요약

초·중학교 교사 3명 중 2명은 학생들의 어휘력 부족이 수업 이해에 큰 영향을 미친다고 인식하는 것으로 나타났다.

학생 눈높이에 맞춘 어휘 학습 지원 체계를 구축해야 한다는 제언이 나온다.

2일 한국교육과정평가원이 발간한 '학습자 친화적 어휘 교수학습 지원 방안 탐색 및 콘텐츠 개발' 보고서에 따르면 지난해 11월 전국 초·중학교 교사 334명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 65.9%는 학생들의 어휘력 부족이 수업 이해에 '많이 영향을 미친다'고 답했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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교사 66% “학생 어휘력 부족, 수업 이해 크게 저해”…사회·국어 ‘어휘 장벽’

입력 2026.08.02 14:51

  • 김지혜 기자

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서울 강남구 대치동 학원가에서 학교 수업을 마친 학생들이 각자 학원으로 향하고 있다. 경향신문 자료사진

서울 강남구 대치동 학원가에서 학교 수업을 마친 학생들이 각자 학원으로 향하고 있다. 경향신문 자료사진

초·중학교 교사 3명 중 2명은 학생들의 어휘력 부족이 수업 이해에 큰 영향을 미친다고 인식하는 것으로 나타났다. 학생들은 특히 사회와 국어 교과에서 어려운 단어가 많다고 느꼈다. 학생 눈높이에 맞춘 어휘 학습 지원 체계를 구축해야 한다는 제언이 나온다.

2일 한국교육과정평가원이 발간한 ‘학습자 친화적 어휘 교수학습 지원 방안 탐색 및 콘텐츠 개발’ 보고서에 따르면 지난해 11월 전국 초·중학교 교사 334명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 65.9%는 학생들의 어휘력 부족이 수업 이해에 ‘많이 영향을 미친다’고 답했다. ‘어느 정도 영향을 미친다’는 응답도 32.6%로 나타나 대부분의 교사가 어휘력 부족을 학습 저해 요인으로 인식하는 것으로 조사됐다.

교사들은 학생들에게 어휘를 설명할 때 종이사전보다 인터넷과 직접 설명을 주로 활용하는 것으로 나타났다. 학생이 모르는 단어의 뜻을 물어볼 경우 ‘알고 있는 뜻을 학생 수준에 맞게 직접 설명한다’는 응답이 96.4%로 가장 많았고, ‘학생과 함께 인터넷 국어사전을 찾아본다’는 응답은 57.2%였다. ‘학생과 함께 인터넷 자료(블로그, 유튜브, 카드뉴스 등)를 찾아본다’는 응답은 27.8%였지만, ‘학생과 함께 종이 국어사전을 찾아본다’는 응답은 1.2%에 그쳤다.

학생들은 특히 사회와 국어 교과에서 어려움을 느꼈다. 초등학교 4학년~중학교 3학년 학생 2338명을 대상으로 한 조사에서 학생들은 교과서를 읽을 때 어려운 단어가 많이 나온다고 느끼는 과목으로 사회(2.84점), 국어(2.81점), 과학(2.63점)을 꼽았다. 이는 교과서를 읽을 때 어려운 단어가 많이 나온다고 생각하는 과목 순위를 선정하는 문항에서 1순위 4점, 2순위 3점, 3순위 2점, 4순위 1점으로 가중치를 부여하고 평균을 산출한 값이다.

초등학생은 사회를, 중학생은 국어를 가장 어려운 과목으로 인식해 학교급별 차이도 나타났다. 연구진은 개념 설명과 긴 글이 상대적으로 많이 제시되는 사회·국어·과학 교과에서 어휘 지원의 필요성이 높다는 점을 보여주는 결과라고 분석했다.

학생들은 모르는 단어를 배울 때 가장 도움이 되는 방법으로 ‘이해하기 쉬운 단어로 뜻풀이 제공’(58.8%)과 ‘쉬운 예시문 제공’(48.5%)을 꼽았다.

이에 연구진은 학생들이 어려운 어휘를 쉽게 이해할 수 있도록 학습자 수준에 맞춘 뜻풀이와 교과 맥락을 반영한 예시문을 담은 1만여 개 교육용 어휘 데이터베이스(DB)를 구축했다고 밝혔다. 또 여러 교과에서 공통으로 활용되는 사고도구어 500개를 선정해 교실에서 활용할 수 있는 교수학습 콘텐츠도 개발했다. 개발된 자료는 국가기초학력지원포털에서 활용하는 방안이 제시됐다.

연구진은 학생 수준과 학교급에 맞는 맞춤형 어휘 학습을 강화하고, 다문화 학생 지원과 학습 이력 관리 기능을 갖춘 지원 체계를 마련할 필요가 있다고 제언했다. 또 인공지능(AI)을 활용한 어휘 콘텐츠는 전문가 검토를 거쳐 교육 현장에 활용해야 한다고 밝혔다.

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