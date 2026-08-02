오늘의 인사-국회 외

■국회 <국회 사무처> ◇관리관 승진 △국회 세종의사당 추진단장 이선주 △법제실장 조문상 ◇이사관 승진 △행정안전위원회 전문위원 김세현 △국회사무처 김월래 △국회사무처 김태규 △의정연수원장 이동훈 △국회사무처 최철민 △국회사무처 황선호 ◇이사관 전보 △정무위원회 전문위원 구현우 △문화체육관광위원회 전문위원 김영일 △의정연수원 교수 김용규 △국제국장 나아정 △특별위원회 전문위원 류동하 △정무위원회 전문위원 류승우 △산업통상자원중소벤처기업위원회 전문위원 박병섭 △교육위원회 전문위원 신문근 △재정경제기획위원회 전문위원 유인규 △법제사법위원회 전문위원 윤상열 △농림축산식품해양수산위원회 전문위원 윤성민 △기후에너지환경노동위원회 전문위원 이화실 △기획조정실장 임종수 △예산결산특별위원회 전문위원 주성훈 △행정안전위원회 전문위원 황승기 ◇부이사관 전보 △국제국 의회외교정책심의관 김경원 △법제실 사회문화법제심의관 김남영 △예산결산특별위원회 입법심의관 이윤국 △국회운영위원회 입법심의관 장석립 △법제실 경제산업법제심의관 장영환 △관리국장 정상훈 △정보위원회 입법심의관 주규준 △성평등가족위원회 입법심의관 강준희 ◇서기관 전보 △운영지원과장 박민호 <국회도서관> ◇관리관 전보 △법률정보실장 박철호 ◇부이사관 전보 △정보봉사국장 정은희 <국회예산정책처> ◇관리관 승진 △예산분석실장 임명현 △추계세제분석실장 한석현 ◇이사관 전보 △기획관리관 정석배 <국회기록원> ◇이사관 승진 △기록서비스국장 정정화

■외교부 ◇공관장 △주베트남대사 이미연 △주스리랑카대사 김윤정 △주필리핀대사 이동기 △주호주대사 박일 △주르완다대사 허정애 △주이스탄불총영사 박태영 △주두바이총영사 박종경 △주젯다총영사 김대환 ◇실장급 △대변인 박두순 ◇국장급 △의전기획관 조수진 △아세안국장 권재환 ◇심의관급 △아프리카중동국 심의관 윤영기

■법무부 ◇고위공무원 승진 △의정부지검 사무국장 윤성훈 △청주지검 사무국장 박춘광 △부산지검 사무국장 최성규 ◇고위공무원 전보 △서울동부지검 사무국장 한생일 △서울서부지검 사무국장 설우용 △인천지검 사무국장 박영범 △수원지검 사무국장 조경익 △대전지검 사무국장 이은승 △울산지검 사무국장 김영헌 ◇검찰부이사관 승진 △대검찰청 집행과장 박종섭 △서울고검 총무과장 유정호 △대전고검 총무과장 여문숙 △광주고검 총무과장 양기용 △수원고검 총무과장 강윤정 △부천지청 사무국장 이철희 △천안지청 사무국장 주영수 ◇검찰부이사관 전보 △부산고검 총무과장 박종길 △고양지청 사무국장 이동영 △안양지청 사무국장 이창균 ◇검찰수사서기관 승진 △법무부 검찰과(인천공항분실) 김성원 △대검찰청 감찰1과 김경준 △서울고검 관리과장 김충범 △대전고검 사건과장 박득천 △서울중앙지검 공공수사지원과장 정근용 △서울중앙지검 수사제1과장 김도형 △서울중앙지검 조사과장 박미선 △서울동부지검 집행과장 홍용주 △서울동부지검 수사과장 조상신 △서울남부지검 검사직무대리 안종현 △서울서부지검 조사과장 이인용 △고양지청 총무과장 조성진 △인천지검 총무과장 심주용 △인천지검 사건과장 정병채 △평택지청 사무과장 이강배 △안양지청 총무과장 김항수 △대전지검 사건과장 정광화 △부산지검 검사직무대리 김종웅 △울산지검 사건과장 김대한 △창원지검 집행과장 김일수 △광주지검 검사직무대리실(법무부장관 비서실) 김도연 ◇검찰수사서기관 전보 △서울동부지검 총무과장 구영회 ◇과학기술서기관 승진 △대검찰청 정보통신과 강정관 △대검찰청 정보통신과 오은정 ◇검찰사무관 승진 △법무부(범정부 형벌 합리화 추진단) 구자현 △법무부 (범정부 형벌 합리화 추진단) 정영국 △대검찰청 차장검사실(운영지원과) 김희선 △부산고검 윤만석 △수원지검(법무부 인권구조과) 송보원 △부산지검(법무부 정책기획단) 목진우 △부산지검(외교부) 김만선 △창원지검 조현관 ◇검찰사무관 전보 △법무부 검찰과 김기영 △법무부 공공형사과 이은경 △법무부 국제형사과 윤진희 △법무부 형사법제과 나탁균 △법무부 인권조사과(여성아동인권과) 임윤규 △법무부(금융정보분석원) 서선화 △대검찰청 형사1과 김석관 ◇마약수사사무관 승진 △서울중앙지검 김일천 △서울중앙지검 현광식 △수원지검 이현호

■행정안전부 ◇국장급 승진 △지방자치인재개발원 기획부장 박대민 ◇과장급 전보 △공공서비스혁신과장 손성주 △민생경제지원과장 조진상 △지방자치인재개발원 행정지원과장 김영길 △지방자치인재개발원 전문역량교육과장 권오정 △이북5도 평안북도 사무국장 이혜란 △이북5도 함경북도 사무국장 강병철

■우주항공청 ◇부이사관 승진 △운영지원과장 조아리 △우주항공정책과장 현영목 ◇과장급 전보 △정보화담당관 권상욱 △우주항공산업정책과장 이상연 △국가위성운영센터장 박성민

■기상청 ◇4급 전보 △기획조정관실 국제협력담당관 박승균

■통일연구원 △국제전략연구실장 황태연 △인권연구실장 정은미

■한국중소벤처기업유통원 ◇3급 승진 △성과평가팀장 신지민 △정책개발팀장 이성민 △소담인프라운영팀 강한구 ◇4급 승진 △성과평가팀 안소희 △기획예산팀 김훈호 △마케팅기획팀 전지현 △오프라인혁신팀 송진원 △TOPS육성팀 이우현 ◇부서장 전보 △오프라인지원단장 이정현 △공공구매지원실장 강윤호 △DX추진단장 김은영 ◇팀장 전보 △오프라인혁신팀장 이승국 △한상대회TF팀장 최원근 △소상공인기획팀장 신성원 △소비촉진기획팀장 배장훈 △성능인증팀장 서정민 △공공구매전략팀장 김선희 △디지털전략팀장 심재경

■한국국제교류재단 ◇전보 △글로벌사업1실장 지창선 △아세안문화원장 최재진 △경영관리부장 우병국 △문화예술사업부장 이정연 △한-중앙아협력포럼 사무국 사무차장 김보현 △커뮤니케이션부장 방경민 △베를린사무소장 한성희

■한국금융IT ◇아이낸스 △금융솔루션사업본부장 남상윤 △트레이딩사업본부장 겸 신사업추진본부장 정서정

■서울신문 △문화체육부 차장 김기중 △편집부 차장 정재훈

■조선일보 △국제부 주뉴욕특파원 김성모

■서울경제신문 ◇승진 △논설위원실 논설실장 최형욱

■연합뉴스TV △전국부장 겸 국제부장 정호윤

■서울뉴스통신 △상무이사 겸 보도본부장 이민희

■경인방송 △보도국장 강민한 △대외협력국장 김창용 △아나운서팀장 박주언

■파이낸셜뉴스 △마켓부문장 겸 금융부장(부국장대우) 최갑천 △생활경제부장(부국장대우) 오승범 △증권부장 김병덕 △자본시장부장 김경아 △건설부동산부장 안승현 △국제부장 박신영 △중기벤처부장 김기석 △정보미디어부장 조윤주 △정책부문장 겸 경제부장 윤경현 △전국부장 정지우 △사회부장 김영권 △문화스포츠부장 김성환 △국제전문기자 이석우 △의학전문기자 정명진 △농업전문기자 최용준 △산업부 부장대우 조은효

■경북대 △사회과학대학장 이강형 △의과대학장 김정민 △치과대학장 안창현

■한국폴리텍대 ◇학교법인 한국폴리텍 보직 임용 △직업교육국장 노진호 △경영관리실장 남정식 △예산부장 윤세리 △학사운영부장 김정섭 ◇대학 보직 임용 △한국폴리텍Ⅰ대학 행정처장 이태호 △한국폴리텍Ⅱ대학 행정처장 안민재 △한국폴리텍Ⅵ대학 교무기획처장 이정근 △한국폴리텍특성화대학 행정처장 강순천